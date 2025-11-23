«Вы побеждаете для себя»: «Рубин» ценою травмы Даку взял очки с «Ахматом»

«Рубин» отыграл заключительный домашний матч в 2025 году. В 16 туре РПЛ казанцы с минимальным преимуществом победили «Ахмат» (1:0). О деталях триумфа хозяев и подробностях травмы Мирлинда Даку – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» победил в битве двух кризисных коллективов РПЛ

К концу ноября «Ахмат» и «Рубин» справедливо считаются одними из самых кризисных команд чемпионата. Грозненцы после неплохого старта под руководством Станислава Черчесова снова попали в яму неудовлетворительных результатов. «Ахмат» не побеждает в РПЛ с 27 сентября, а в последних четырех встречах у клуба четыре поражения.

У «Рубина» положение дел в таблице в преддверии встречи было несколько получше, но глобально казанцы все еще довольствуются тем заделом, который команда обеспечила себе в летний период. Перед игрой с «Ахматом» у коллектива Рашида Рахимова было также четыре матча без побед. К тому же, с начала октября «Рубин» никак не мог забить в чемпионате. Поэтому вчера очки жизненно важно требовались как одному, так и другому клубу.

История встреч казанцев и грозненцев в этом сезоне предвещала игре не столько качественного футбола, сколько эмоционального противостояния. Совсем недавно «Рубин» не позволил «Ахмату» попасть в Путь регионов в Кубке России, обыграв дружину Черчесова в результативном матче по серии пенальти. Потом Станислав Саламович дал пресс-конференцию с массой негодований по поводу непозволительного поведения казанских болельщиков. Для Рашида Рахимова битвы с «Ахматом» априори особенны, учитывая какой значительный период карьеры специалист провел в Грозном.

Как и в матче первого круга (2:0), «Рубин» сумел добыть победу над «Ахматом». Исход встречи предопределил гол Мирлинда Даку. Албанский форвард не забивал очень давно, и в какой-то степени этот мяч снял то эмоциональное напряжение, которое витало над нападающим в последние месяцы.

Даку получил травму в игре с «Ахматом», форвард не поможет «Рубину» в Кубке России?

Правда, завершить игру Даку не смог из-за травмы. На 84-й минуте в эпизоде с Богосавцом албанец подвернул голеностоп. Нападающий не смог самостоятельно покинуть поле, увозил футболиста электромобиль. Медицинское обследование форварда ждет завтра, но, по словам Рашида Рахимова, состояние Даку он оценивает как не очень хорошее.

Лишившись главной атакующей силы, казанцам будет очень непросто в предстоящем Кубковом матче против тульского «Арсенала». Напомним, уже во вторник (25 ноября) казанцы сразятся на выезде в Пути регионов Кубка России. «Арсенал» в октябре-ноябре набрал в Первой лиге неплохой ход и будет явно мотивирован на то, чтобы преподнести сенсацию, выбив клуб РПЛ.

Впрочем, до этой встречи у «Рубина» еще есть несколько дней, и, быть может, казанские врачи сумеют что-либо придумать, дабы вернуть в строй Даку. Хотя опять же характер повреждения албанца не особо вселяет оптимизм. В раздевалке «Рубина» нападающий сидел с перемотанным голеностопом и наложенным льдом.

Отметим, что без Даку казанцам предстоит скорее всего сыграть не только в Кубке России, но и в следующем туре РПЛ против «Зенита». Из-за перебора желтых карточек форвард не поможет своей команде в Санкт-Петербурге.

«Вы побеждаете не для кого-то, вы побеждаете для себя...»

«Рубин» после череды неудач в предыдущих матчах чемпионата добыл для себя те очки, которые обеспечат клубу место в середине таблицы перед зимней паузой. По окончании игры с «Ахматом» Рашид Рахимов выдал довольно эмоциональную речь в раздевалке, подчеркнув, что сейчас футболисты бьются за себя, несмотря на все окружающие трудности.

«Вы побеждаете не для кого-то, вы побеждаете для себя. Я не знаю ни одной команды в мире, которая бы не испытывала проблем. Спасибо вам за характер и самоотдачу» – сказал Рашид Рахимов игрокам.

Эта осень действительно выдалась для казанского клуба тяжелой во всех смыслах. Тем не менее, вопреки проблемам «Рубин» продолжает быть более-менее стабилен в результатах. Игроки сражаются за Рахимова и куют очки в крайне непростых матчах. Доходчивый пример – защитник Константин Нижегородов. Столкнувшись головой с игроком «Ахмата» в конце первого тайма, футболист «Рубина» доиграл встречу до конца в специальном шлеме.