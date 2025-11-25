news_header_top
Руc Тат
16+
СВО 25 ноября 2025 12:05

«Вы – опора семей»: в Мамадышском районе чествовали матерей бойцов СВО

В Красногорском сельском поселении Мамадышского района отметили День матери. На мероприятии чествовали матерей участников специальной военной операции.

Глава поселения Валия Гиззатуллина поблагодарила женщин за поддержку семей и детей. «Вы – опора семей, пример для детей, источник тепла даже в самые трудные дни», – сказала она.

В рамках мероприятия были организованы чаепитие и концертная программа. Каждая гостья получила подарок.

Организаторы благодарят всех спонсоров и партнеров, которые помогли провести мероприятие, в том числе Ильфата Гайнанова и местных предпринимателей.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

