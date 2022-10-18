«Вы обладаете сокровищем – Госоркестром РТ»: Денис Мацуев погостил в Казани у друзей

Юбилейный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» закрыл Государственный симфонический оркестр Татарстана. Чем ответил на телефонные звонки во время концерта Денис Мацуев и почему дирижер Юрий Ткаченко обиделся на татарстанский коллектив – в репортаже «Татар-информа».

Фестиваль «Денис Мацуев у друзей» закрыл Государственный симфонический оркестр Татарстана Фото: предоставлено ГАСО РТ

«За время репетиций мне ни разу не пришлось сказать “спиккато”»

Настоящего зрителя обмануть трудно. Лишь те проекты, которые сделаны с большой любовью и самоотдачей, имеют успех у публики. Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» относится именно к таким событиям.

Ежегодно на протяжении десяти лет триумвират народного артиста РФ Дениса Мацуева, Государственного академического симфонического оркестра РТ и его художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского совместно творит нечто особенное и собирает аншлаги.

«Незабываемая атмосфера» – так характеризует их совместные концерты казанский зритель. Увы, на юбилейном десятом проекте сам Сладковский присутствовать не смог по состоянию здоровья. Ему на выручку пришел заслуженный артист РФ Юрий Ткаченко.

«Вы обладаете настоящим сокровищем. И это сокровище называется Госоркестр республики и его руководитель. Признаться, на ваш оркестр я обиделся, потому что за время репетиций мне ни разу не пришлось сказать “спиккато” или “вверх смычком”. Этого не было, потому что они сами прекрасно знают, что нужно делать. Великолепный коллектив – сплоченный, сыгранный, играет под руку дирижера», – поделился впечатлениями от сотрудничества с Госоркестром РТ Юрий Ткаченко.

Дирижер Юрий Ткаченко: «Вы обладаете настоящим сокровищем. И это сокровище называется Госоркестр республики и его руководитель» Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Денис Мацуев – рок-звезда на академической сцене»

Первый день проекта был полностью посвящен музыке Сергея Прокофьева – прозвучали его Третий фортепианный концерт и Третья симфония.

Накануне казанская публика услышала сразу два одночастных концерта Ференца Листа – произведения, фортепианные партии которых словно написаны для Дениса Мацуева. Виртуозные, рельефные, со стремительным, местами порывистым музыкальным развитием.

«Название фестиваля совершенно точно отражает концепцию проекта. Сюда, в Казань, я приезжаю к своим друзьям, которых за время нашего сотрудничества со столицей республики стало много. Госоркестр для меня не просто коллектив высочайшего класса, это мой большой друг, как и его руководитель Александр Сладковский. Всегда очень рад вновь музицировать с этим потрясающим коллективом, подзаряжаться от него», – отметил сам Денис Мацуев.

Ощущается, что на казанской сцене Денис Мацуев действительно чувствует себя как дома. Иногда даже тактично напоминая зрителям правила поведения, но, как всегда, в своей уникальной манере.

К примеру, в заключительный фестивальный день на второй по счету бис Мацуев похулиганил над темой «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Грига. Размашисто, в живейшем темпе на джазовый манер он все наращивал скорость, пока в кульминационные моменты не вставлял узнаваемый рингтон из мобильного телефона, как бы в укор тем зрителям, которые забывают во время концерта переключать телефон в беззвучный режим.

Реакция публика ждать не заставила – зрительный зал разрывался от хохота и аплодисментов, а забывчивые гости в спешке брались за телефоны, чтобы, наконец, отключить звук на своем девайсе.

«Денис Мацуев – рок-звезда на академической сцене. Получила большое удовольствие от концерта, искренне улыбалась и смеялась вместе с музыкой», – поделилась впечатлениями зрительница, впервые оказавшаяся на концерте академической музыки.

Ощущается, что на казанской сцене Денис Мацуев действительно чувствует себя как дома. Иногда даже тактично напоминая зрителям правила поведения, но, как всегда, в своей уникальной манере Фото: предоставлено ГАСО РТ

«У нас очень много общего в понимании того, что прекрасно»

Второй фестивальный день завершила «Героическая симфония» Людвига ван Бетховена. По мнению самого Петра Чайковского, в ней «раскрылась впервые вся необъятная, изумительная сила творческого гения Бетховена». Героическая симфония действительно стала переломным сочинением в творческой жизни композитора. Кстати, именно в это время Бетховен узнает о страшном приговоре – его ждет неизбежная глухота. Именно тогда им было написано знаменитое прощальное письмо, которое, к счастью, так и не было отправлено.

Юрий Ткаченко признается: сыграл бы что-нибудь еще с татарстанским коллективом. «Может быть, Стравинского и его “Жар-птицу”, или Скрябина, или, может, Чайковского на надрыве – что угодно. Я почему-то думаю, что у нас очень много общего в понимании того, что прекрасно. Знаете, в детстве часто заставляют писать сочинения о том, что тебе нравится. Если бы мы с оркестрантами обменялись такими записями, наверное, многое бы там совпало», – рассмеялся дирижер.

Юрий Ткаченко признается: сыграл бы что-нибудь еще с татарстанским коллективом. «Может быть, Стравинского и его “Жар-птицу”, или Скрябина, или, может, Чайковского на надрыве – что угодно Фото: предоставлено ГАСО РТ

Дальше по плану оркестра – перенесенный концерт-открытие 57-го сезона. Концерт будет полностью посвящен музыке Дмитрия Шостаковича. Прозвучит его Первый концерт для скрипки с оркестром и Двенадцатая симфония («1917 год»). Солист – Павел Милюков. За дирижерский пульт встанет Арсентий Ткаченко.