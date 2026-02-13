«Вы обеспечиваете качество и доступность правосудия»: о задачах судей РТ на 2026 год

Количество дел, поступающих в суды, снижается, нагрузку с работников суда помогает снять электронный документооборот, но она продолжает оставаться высокой. Оптимизировать работу судов в РТ планируют и за счет внедрения новых технологий. О том, каким для судов республики был прошлый год и что изменится в 2026-м, говорили сегодня в Верховном суде РТ.





В Верховном суде Татарстана на отчетно-выборной конференции подвели итоги работы всех судов республики за прошлый год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Суды общей юрисдикции в 2025 году рассмотрели 1 миллион 16 тысяч дел»

Сегодня в Верховном суде Татарстана на отчетно-выборной конференции подвели итоги работы всех судов республики за прошлый год. Выступающих выслушал и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, который оценил работу судов и дал поручения на новый год.

«Судами общей юрисдикции Республики Татарстан в 2025 году рассмотрено 1 миллион 16 тысяч дел и материалов. Из них мировыми судьями – 692 тысячи, районными и городскими судами – 293 тысячи, Верховным судом республики – 31 тысяча дел и материалов. По сравнению с 2024 годом общее количество рассмотренных дел судами общей юрисдикции снизилось на 214 тысяч. При этом уменьшилась нагрузка на все инстанции», – отметил Председатель Верховного суда Республики Татарстан Азат Гильмутдинов.

В прошлом году Верховный суд Татарстана рассмотрел на 9,4% апелляций на гражданские дела меньше, чем в 2024-м. Всего было рассмотрено 16 559 дел, тогда как годом ранее их было 18 273.

«В уголовной коллегии в 2025 году в апелляционном порядке рассмотрено 8 806 уголовных дел и материалов, в 2024 году их было 9 174 – уменьшение на 4%. По первой инстанции поступило 36 уголовных дел, в 2024 году их было 54. С участием присяжных рассмотрели четыре дела, столько же было в 2024 году», – рассказал Председатель Верховного суда РТ.

В административной коллегии количество дел также идет на снижение, отметил Азат Гильмутдинов.

«В апелляционном порядке поступило 3 тысячи дел, в 2024 году их было 3363 – уменьшение на 11%. Уменьшилось и количество рассмотренных дел – на 9,3%. В порядке Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях поступило 2 739 дел – уменьшение на 7%. В то же время на 6,6% произошло увеличение поступивших на рассмотрение по первой инстанции административных исковых заявлений. Всего окончено 996 дел, в 2024 году их было 720 – увеличение на 38%», – привел данные Председатель Верховного суда РТ.

Азат Гильмутдинов: «Судами общей юрисдикции Республики Татарстан в 2025 году рассмотрено 1 миллион 16 тысяч дел и материалов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Укомплектованность районных судов составила 95%, мировых – 99%»

В 2024 году районные и городские суды рассмотрели 324 тысячи дел, в 2025 году это количество снизилось до 293 тысяч – это чуть больше 9%.

Гражданских дел рассмотрели меньше на 5%, уголовных дел – на 14%, в административном судопроизводстве – на 35%, административных дел – на 5%.

В мировых судах Татарстана рассмотрели 873 тысячи дел – это меньше на 21% по сравнению с 2024 годом, когда было рассмотрено 692 тысячи дел.

«На общее снижение дел в судах республики повлияли изменения, внесенные в законодательство в прошлом году. Следует отметить, что, несмотря на общее снижение количества поступающих дел, в настоящее время почти не осталось дел, которые можно рассмотреть за одно судебное заседание. Суды республики перегружены сложнейшими объемными делами», – подчеркнул Азат Гильмутдинов.

В прошлом году в Татарстане построили два новых здания для Кировского районного суда Казани и для городского суда Набережных Челнов.

«Капитальный ремонт проведен в зданиях мировых судей Менделеевского, Арского и Алексеевского районов. Такого объема строительных и ремонтных работ нет ни в одном регионе Российской Федерации. В связи с этим выражаю огромную благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову», – заявил он.

На сегодня в Татарстане работают 689 судей. В прошлом году назначен один заместитель Председателя Верховного суда, четыре судьи Верховного суда и 12 председателей, 5 заместителей председателя, 21 судья районных и городских судов. 16 федеральных судей, 9 мировых и 5 судей Верховного суда РТ ушли в отставку.

«Кадровый голод, особенно среди государственных служащих, последние годы оставался одной из наиболее острых проблем. Основными причинами являлись высокая нагрузка и ограниченная возможность карьерного роста. Но на конец года ситуация стала контролируемой, и укомплектованность аппарата районных судов составила 95%, а по мировым судьям – все 99%», – привел данные он.

За такие достижения Азат Гильмутдинов похвалил председателей районных и городских судов и самих судей.

«Вы – молодцы! Смогли создать в своих коллективах доброжелательную атмосферу, дружные и сплоченные команды», – обратился он к коллегам.

Несмотря на то что Татарстан входит в пятерку самых загруженных по количеству рассмотренных дел регионов, судейский корпус республики и аппарат судов в 2025 году активно участвовали в общественных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, спортивным турнирам и так далее, отметил Азат Гильмутдинов.

Зявдат Салихов: «На содержание судов ушло 3 миллиарда 375 миллионов рублей. Бюджетные средства распределены строго по целевому назначению» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кадровый состав судебной системы находится в постоянной динамике»

«Общий объем выделенных бюджетных средств на 2025 год составил 3 миллиарда 508 миллионов рублей. Из них на содержание судов ушло 3 миллиарда 375 миллионов рублей. Бюджетные средства распределены строго по целевому назначению. За прошлый год было проведено 87 конкурентных закупок на общую сумму 175 миллионов рублей», – рассказал начальник Управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

В прошлом году суды обеспечили новыми компьютерами и оргтехникой более 1300 единиц на более чем 167 миллионов рублей. В этом году планируется обеспечить каждый зал судебных заседаний районных и городских судов системами видео-конференц-связи.

«В прошлом году суды Татарстана активно использовали систему электронного документооборота. Поступило более 11 тысяч писем в электронной форме, что на 2% больше, чем за 2024 год. Продолжена работа по взаимодействию с “Почтой России” по доставке судебной корреспонденции, в том числе по отправке дел в шестой Кассационный суд общей юрисдикции и другие суды», – привел данные начальник Управления судебного департамента в РТ.

Суды республики начали активно использовать новые способы отправки корреспонденции – электронные заказные письма, а также внедренную в июле прошлого года государственную электронную почтовую систему. Благодаря нововведению письмо приходит адресату на «Госуслуги», отметил Зявдат Салихов.

«Районные и городские суды Татарстана за прошлый год отправили более миллиона электронных заказных писем, что почти в три раза превышает показатели прошлого года», – добавил он.

Межведомственное взаимодействие со службой судебных приставов позволит оперативнее передавать исполнительные документы.

«Кадровый состав судебной системы находится в постоянной динамике. Ни для кого не секрет, что сохраняется тенденция увольнения сотрудников аппарата суда. Для статистики: количество уволенных работников аппарата суда в 2023 году – 281, в 2024-м – 242, в 2025-м – 255. К сожалению, сохраняется тенденция ухода судей в отставку. Причины общеизвестные», – отметил начальник Управления судебного департамента в РТ.

Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане особое внимание уделяется материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Решено в течение пяти лет капитально отремонтировать здания судебных участков мировых судей»

«Ваша ежедневная деятельность направлена на решение важнейшей задачи по обеспечению качественного и доступного правосудия. Это основа стабильности и справедливости в государстве. В сегодняшнем докладе было обозначено снижение общего количества рассмотренных дел судами общей юрисдикции. При этом уровень нагрузки на судейский корпус республики и аппарат судов остается высоким», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Для оптимизации нагрузки на разные уровни судебной системы, а также в целом для повышения уровня доступности правосудия для граждан необходимо активнее внедрять в работу современные технологии, подчеркнул он.

«Так, с сентября прошлого года у физических и юридических лиц наряду с подачей документов через портал мировых судей появилась возможность обращения к мировым судьям через Госуслуги. Уже подано более тысячи заявлений. Цифровизация – комплексный процесс, который требует включения федерального центра, судебной власти и региональных властей», – отметил Раис Татарстана.

Татарстан по праву считается одним из лидеров технологического развития в России и готов включиться в эти инициативы по цифровизации в данной сфере, обратил внимание он.

«К сожалению, на сегодняшний день сохраняется тенденция совершения киберпреступлений – усложнились мошеннические схемы. Криптовалюта стала часто фигурировать в уголовных делах как средство легализации преступных доходов, активно используются инструменты искусственного интеллекта. Это нагрузка не только на следственные органы, но и на суды. Такие дела требуют обработки единых подходов к квалификации деяний и назначению наказаний. Крайне важно обеспечить защиту прав граждан в этом вопросе», – заявил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане особое внимание уделяется материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей.

«Нами принято решение о проведении в течение пяти лет капитального ремонта зданий судебных участков мировых судей с объемом финансирования более 1,3 миллиарда рублей. На текущий год запланирован капитальный ремонт 11 объектов», – отметил он.

Раис Татарстана напомнил, что 2026 год в республике ожидается насыщенным.

«Большое количество различных мероприятий пройдет в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести. Кроме того, осенью состоятся выборы в Государственную думу. Перед судами республики стоят первоочередные задачи по обеспечению судебной защиты избирательных прав граждан и легитимности избирательного процесса. Безупречность и прозрачность рассмотрения избирательных споров, оперативность принятия решений по ним – это не просто требования процессуального характера, но и залог доверия общества к результатам выборов. Опыт проведения предыдущих избирательных кампаний показывает, что судебная система республики готова к решению данной ответственной задачи», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В завершение Раис Татарстана поблагодарил судей за работу, назвав ее важной и нужной. Затем состоялась церемония награждения отличившихся работников судебной системы Татарстана.