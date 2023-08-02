«Вы никогда не подведете»: Путин поздравил офицеров и солдат ВДВ

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Легендарная крылатая пехота вписала множество ярких страниц в летопись Вооруженных Сил нашей страны. Об этом говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина с Днем ВДВ.

«Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент подчеркнул, что Воздушно-десантные войска «никогда не подведут» и продолжат твердо отстаивать интересы российского государства.