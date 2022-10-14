«Вы несете свет настоящей культуры»: в Казани начат заключительный отбор «Безнең заман»

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В Казани стартовал заключительный отборочный этап X открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Традиционно он проходит в концертном зале «Академия» Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Интересно, что отборочный этап в Казани собрал наибольшее количество участников среди всех городов, где проходили прослушивания, – Нижнекамске и Альметьевске. Всего на казанский тур поступили заявки от 76 предприятий и организаций республики, в личном зачете – 73 заявки – всего около 600 участников. Имена победителей и тех, кто прошел в финал, станут известны завтра на Гала-концерте.

«То, что сегодня происходит на этой сцене, это огромный праздник любви, красоты и человеческого достоинства. Эти ребята несут свет настоящей культуры, транслируют красоту чистых душ на весь мир. Все это делает нашу страну великой», – подчеркнул генеральный продюсер фестивального движения Дмитрий Туманов.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В Казани также прошли мастер-класс и круглые столы с участием членов жюри, известных деятелей культуры России и Татарстана. «Мастер-классы – важная составляющая личностного роста любого артиста. Если вы ищущий человек, то всегда сможете для себя открыть на них что-то новое. Дело каждого человека – что он вынесет с этих мастер-классов. Но живое общение с другим творцом, его взгляд со стороны всегда уместны», – убеждена член жюри, заслуженный работник культуры РТ, заведующая труппой Московского Губернского театра под управлением народного артиста России Сергея Безрукова Алина Ивах.

Во время круглого стола с членами жюри конкурсной номинации «Хореография» речь зашла о правильном подходе к выбору репертуара, в том числе музыкального сопровождения танцевальных номеров. Члены жюри обращают внимание не только на возможности участников, но и просвещают, обучают и помогают понять, что такое истинное предназначение искусства.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля.

«На сцене нужны еще и правильное настроение, эмоции, логика построения танца. Бывают номера с идеей, композицией, но видно, что не хватило времени отрепетировать и довести до автоматизма. А если за каждым своим движением следить на сцене, это влияет на эмоции. От зажатого человека до зрителя едва ли долетит какое-либо настроение. Одно цепляется за другое», – отметил ошибку, которая встречается в некоторых номерах, член жюри, заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов.

По итогам заключительного этапа в Казани определится полный список участников суперфинала, который запланирован на 4-5 ноября в Казани. Главное событие юбилейного сезона – Гала-концерт фестиваля этого года – пройдет 7 ноября в КРК «Пирамида».