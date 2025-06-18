Азат Кадыров поздравил «Татар-информ» с 35-летием

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров поздравил коллектив «Татар-информа» с 35-летием информагентства. Поздравительную телеграмму он отправил главному редактору ИА «Татар-информ», замгендиретора АО «Татмедиа» Ринату Билалову.

«Уважаемый Ринат Вагизович, от всей души поздравляю вас и ваш коллектив с 35-летием ИА "Татар-информ". Будучи первым информагентством, созданным в Татарстане, за эти годы вы не просто стали самым цитируемым медиа, вы заслужили доверие аудитории благодаря честности, профессионализму и умению говорить на понятном языке», – написал Кадыров в поздравительной телеграмме.

Он подчеркнул, что «Татар-информ» не просто информирует, а просвещает, вдохновляет и объединяет людей.

«Пусть ваши материалы и дальше цитируют, обсуждают и берут в пример, а ваш голос звучит еще громче. Желаю вам и всему коллективу процветания, новых высот и ярких информационных поводов», – пожелал Кадыров.