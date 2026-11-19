Фото: социальные сети Сергея Волкова

Российский лыжник Сергей Волков сообщил, что ему разрешён въезд в Норвегию, несмотря на введённые страной ограничения для российских спортсменов. 25-летний спортсмен живёт и тренируется в Краньска-Горе, недалеко от словенской Планицы.

«Да, мне разрешено въезжать в Норвегию. Я живу в Словении и являюсь частью словенского клуба. Мы не являемся представителями нашей страны или национальной федерации, мы индивидуальные спортсмены», — приводит слова Волкова NRK.

Лыжник подчеркнул, что ограничения, введённые Финляндией и планируемые Норвегией и Швецией, к нему не относятся из-за места проживания. «И это не виза. Вы не можете отказать мне во въезде или пребывании в вашей стране», — добавил он.

Напомним, что ранее Норвегия и Финляндия закрыли въезд для российских спортсменов, а Швеция готовит аналогичные меры. Волков получил нейтральный статус от FIS и выступает на международных соревнованиях.