«Потенциал огромен»: Минниханов с бизнесом наметили новые точки «домашнего туризма»

Встреча Раиса Татарстана с предпринимательским сообществом прошла на площадке загородного комплекса «Утрау»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Лучшее из того, что есть в стране и за рубежом»

Встреча Раиса Татарстана с предпринимательским сообществом прошла на площадке загородного комплекса «Утрау». Он обрел популярность благодаря свайному острову для отдыха, получившему название «Татарские Мальдивы». Перед началом дискуссии Рустам Минниханов осмотрел территорию комплекса.

«Большие изменения произошли здесь с последнего визита, и в нашей республике появился очень приличный центр. Я знаю, что есть несколько проектов, которые сейчас реализуются в Татарстане, и у каждого из них есть свои преимущества. Есть возможность поехать куда-нибудь, устроиться в отеле, причем с приемлемыми ценами, и на берегу реки, на природе», – заявил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов: «Большие изменения произошли здесь с последнего визита, и в нашей республике появился очень приличный центр» Фото: rais.tatarstan.ru

Он отметил, что республика должна развивать внутренний туризм, поэтому необходимо услышать пожелания от предпринимателей, работающих в этой сфере.

«Главное, что у нас уже есть Институт развития городов, накопивший достаточный опыт. Ну и предприниматели, которые сейчас везде, с разными подходами, которые берут лучшее из того, что есть в стране и за рубежом», – сказал Минниханов.

Антон Басин рассказал бизнесменам об основных тенденциях, которые появились в последние годы в сфере загородного отдыха Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сократилась продолжительность отдыха, но увеличилась частота поездок

Президент российской Ассоциации загородных отелей Антон Басин рассказал бизнесменам об основных тенденциях, которые появились в последние годы в сфере загородного отдыха.

«У нас уменьшилась возможность выезжать за границу, и спрос на отдых удовлетворяется за счет наших домашних объектов. При этом сократилась продолжительность отдыха, но увеличилась частота поездок», – обозначил Басин.

Антон Басин: «У нас уменьшилась возможность выезжать за границу, и спрос на отдых удовлетворяется за счет наших домашних объектов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что общая потребность номерного фонда в России составляет около 80 тыс. единиц и сейчас беспрецедентная ситуация, когда государство помогает созданию отелей. Так, с точки зрения малых отелей – государство помогает через субсидирование строительства модульных отелей, а по большим – льготным кредитованием.

Басин подчеркнул, что спрос на внутренний туризм растет не только в таких уже полюбившихся россиянам местах, как Крым, Алтай, Карелия, но и в «домашних». Причем Татарстан по этому показателю находится в лидерах, наряду с Московской и Ленинградской областями.

Глэмпинги и базы отдыха сейчас находятся на пике востребованности

Еще одной тенденцией он назвал переход к загородным отелям. «Многие предприниматели переходят из городских отелей в загородные. Меняют сферу деятельности в недвижимости – вкладываются в загородный отдых, и даже среди IT-предпринимателей много заказчиков на такие отели», – заявил эксперт.

Исходя из проведенных исследований, идеальным местом для строительства отеля является участок, расположенный вблизи леса, воды и гор, однако таких мест очень мало Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, сильно изменился спрос, особенно после пандемии. Если раньше людям требовались отдельные номера, то сейчас они хотят отдельные коттеджи, поэтому глэмпинги и базы отдыха сейчас находятся на пике востребованности. Кроме того, большой спрос наблюдается на всё, что касается оздоровления, расслабления и лечения: бани, спа-комплексы и массажи.

Исходя из проведенных исследований, идеальным местом для строительства отеля является участок, расположенный вблизи леса, воды и гор, однако таких мест очень мало. По словам эксперта, многие заброшенные лагеря и базы отдыха хорошо подходят для строительства современных отелей.

«Мы видим большой потенциал для открытия новых отелей и использования таких участков. В том числе за счет сноса баз отдыха, которые устарели морально и физически, и строительства гостиниц в современных форматах», – заключил он.

Оксана Саргина рассказала, что по плану на 2025 год в Татарстане должны были появиться 50 новых объектов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вернуть Волгу татарстанцам»

Руководитель Дирекции по природным территориям Фонда «Институт развития городов Татарстана» Оксана Саргина рассказала, что по плану на 2025 год в Татарстане должны были появиться 50 новых объектов, инвестиции в которые суммарно составляли бы около 2,5 млрд рублей. Но уже сейчас многие показатели перевыполнены. На сегодня вложено в такие объекты более 3 млрд рублей.

Она напомнила, что в республике три месяца назад запустили проект «Волжская тропа» – пешеходный маршрут протяженностью 350 километров. В него вошли свыше 100 культурных и исторических памятников и 26 особо охраняемых природных территорий Татарстана.

Она напомнила, что в республике три месяца назад запустили проект «Волжская тропа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проект нацелен на формирование новой модели развития природных территорий. Это не просто пешеходный маршрут. Мы ставили себе задачу в какой-то степени вернуть Волгу татарстанцам», – заявила Саргина.

В Татарстане планируют создать отель-самолет

Предпринимательское сообщество, в свою очередь, рассказало Раису Татарстана о достигнутых успехах и планах о дальнейшем развитии глэмпингов, санаториев и отелей в Татарстане. Так, совладелец глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин поделился, что хочет создать отель на берегу Волги, основой которого станет корпус самолета.

«У меня есть мечта построить отель-самолет, но оказалось, что купить корпус самолета не так просто, как буханку хлеба», — не без иронии заметил Хамидуллин.

Ильнар Хамидуллин поделился, что хочет создать отель на берегу Волги, основой которого станет корпус самолета Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам предпринимателя, в аэропорту Казань есть несколько подходящих корпусов, которые на сегодняшний день просто стоят и ржавеют. Поэтому он попросил Раиса Татарстана помочь с поиском подходящего корпуса, чтобы новый отель стал еще одной визитной карточкой республики.

«Ну, там хлама вроде много, давайте наведем справки, узнаем, можно ли что-то сделать. Идея хорошая», — ответил бизнесмену Рустам Минниханов.

«Пока ты куда-то поехал и вернулся, всё, что ты наотдыхал, пропало»

Подводя итоги собрания, Раис Татарстана отметил, что жители России в целом и Татарстана в частности переосмыслили отдых и стали уделять больше внимания отечественным курортам.

«Может быть, даже пандемия помогла. Люди осмыслили, что не обязательно куда-то уезжать, намного качественнее можно отдохнуть на нашей территории. Со всеми этими перелетами и границами, пока ты куда-то поехал и вернулся, всё, что ты наотдыхал, пропало», – сказал Минниханов.

Подводя итоги собрания, Раис Татарстана отметил, что жители России в целом и Татарстана в частности переосмыслили отдых и стали уделять больше внимания отечественным курортам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также поделился, что недавно ездил на катере по Вятке и увидел, что там практически нет никаких туристических зон, что, конечно же, необходимо исправлять.

«Она вообще не тронута. Поэтому пока, Оксана, вы недорабатываете. Потенциал огромен, республика богатейшая. В любом районе можно какой-то маршрут сделать, востребованность будет. У нас пока не хватает культуры отдыха, люди не умеют отдыхать», – заявил Минниханов.

Он добавил, что для популяризации такого отдыха нужно предоставлять жителям республики специальные сервисы, а также регулярно освещать эту тему по телевидению и в интернете.

«Если даже я не знаю, что здесь происходит, то люди-то как об этом узнают. Вот Ильдар (директор базы “Три берега” Ильдар Берхеев), например, я думал, что у него один старый снегоход и он с ним рыбу ловит, а он, оказывается, богатый человек, у которого всё есть», – продолжил Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что это направление имеет огромную перспективу, потому что оно доступно, уникально и всегда будет востребовано. «Но мы можем всё испортить, поэтому нужно эту работу проводить грамотно и с соблюдением всех требований», – заключил Рустам Минниханов.