«Вы настоящие герои»: В Казани наградили финалистов «Абилимпикса»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемония закрытия Чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» состоялась в Казани в здании IT-парка им. Башира Рамеева. Финалистов поздравил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Хочу выразить глубокое уважение к каждому из вас. Вы настоящие герои и патриоты нашего Отечества. Пройдя через военные испытания, вы продолжаете побеждать уже в мирной жизни. Эти соревнования стали площадкой, где сила духа, трудолюбие и мастерство обрели новый смысл», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам чемпионата.

На соревнования в Казань приехали около 400 участников, экспертов и сопровождающих. Ветераны СВО выступали в 15 профессиональных компетенциях, приняли участие в различных мастер-классах. По итогам соревнований 75 финалистов примут участие в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве в октябре 2025 года.

«Мы постарались создать максимально комфортные условия для проведения столь масштабного мероприятия. Уверен, у чемпионата большое будущее, и число участников будет расти с каждым годом. Вам понравилось в Казани, здесь хорошо?» – спросил Минниханов, обращаясь к участникам чемпионата.

В ответ прозвучали бурные возгласы и аплодисменты.

«Для нас это самая высокая оценка. Вы пример для нашей молодежи, вот какими должны быть патриоты нашей Родины», – резюмировал Минниханов.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что на чемпионате в Казани собрались представители 79 субъектов страны.

«Мы с Рустамом Нургалиевичем познакомились с членами команд, посмотрели, как проходили подготовка, соревнования, мастер-классы. Было высказано много пожеланий расширить перечень профессий. Конечно же, мы это сделаем», – отметила Цивилева.

Она поблагодарила руководство Татарстана за гостеприимный прием. «Вы создали для наших героев настоящий праздник», – заметила Анна Цивилева.

За пять дней участники чемпионата выполнили более 500 конкурсных заданий.

«Дорогие ветераны, вы своим примером вдохновляете миллионы людей – детей и взрослых», – добавила Цивилева.

На чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс» в Казани собралось около 260 участников. Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».