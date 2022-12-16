«Вы — наше будущее»: министр культуры РТ встретилась с молодежью Татарстана

В Казанском Кремле министр культуры Татарстана Ирада Аюпова встретилась с победителями всероссийских и международных конкурсов, талантливыми детьми и представителями молодежи, стипендиатами возглавляемого ею ведомства и молодыми специалистами. Встреча прошла в формате диалога — дети интересовались, как пробиться на масштабные республиканские конкурсы юным артистам и какие вызовы сегодня стоят перед культурой республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как правило, на этой площадке проходят различные пресс-конференции и образовательные форумы. Совсем недавно в Казани прошел международный форум, приуроченный к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. В столицу республики приехали гости из 56 стран мира. Одна из площадок, которая была посвящена управлению объектами Всемирного наследия, была организована непосредственно здесь, в здании присутственных мест Кремля», — отметила в приветственной речи Аюпова.

Министр культуры РТ подчеркнула, что Казань — это уникальная территория, где в крепком содружестве могут находится и уживаться самые разнообразные народы и нации. По ее словам, такое единение обеспечивается тем, что татарстанцы умеют находить общее в культуре друг друга. «Что общего у вас всех — вы все здесь победители, вы действительно — лучшие хранители нашей культуры. Без вас –у нас не будет будущего. Спасибо вам за то, что культура не является чуждым для вас словом», — поделилась своим видением перспектив Ирада Аюпова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако вопросы задавали не только школьники и студенты. Министр культуры решила проверить, насколько хорошо учащиеся знают русскую и мировую литературу, а также поинтересовалась, что помнят молодые татарстанцы из истории своего региона. В частности, Аюпова спросила у участников встречи, какие объекты Всемирного наследия находятся на территории Татарстана.

«Татарстан — это единственный регион России, на территории которого расположены сразу три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Казанский Кремль, Успенский собор [в Свияжске] и древний город Болгар. Как я знаю, на всех объектах в последние годы были проведены крупномасштабные археологические работы, которые подтверждают их ценность не только для республики, но и для России в целом», — ответил главе Минкультуры школьник Тимур Рысаев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ход встречи разнообразили творческие номера. На импровизированной сцене выступили победители конкурса «Битва хоров 2022» — учащиеся детской музыкальной школы №1 Набережных Челнов. Они исполнили песню «Дети мира».

«Я убеждена в том, что все люди талантливы, а искусство делает нас счастливее. Мне кажется, с самого раннего детства нам необходимо, чтобы в детских садах и школах проходила диагностика по выявлению творческого таланта у ребёнка. Даже если он потом не станет великим художником, ребенок навсегда подружится с полотном. И будучи уже взрослым, сможет так избавляться от стресса. Однозначно — искусство будет спутником на протяжении всей жизни», — резюмировала Ирада Аюпова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участниками встречи стали победители XXI молодежных Дельфийских игр России, всероссийского конкурса «Битва хоров», всероссийского конкурса «Молодые дарования России», участники Детского культурного форума 2022 года, победители Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и стипендиаты Министерства культуры РТ.

В завершение встречи министр культуры Татарстана Ирада Аюпова вручила сертификаты молодым специалистам и поблагодарила всех участников встречи за их вклад в развитие культурной сферы в регионе, назвав его «неоценимым». Согласно постановлению Кабинета Министров РТ, стипендиаты получат единовременные выплаты.