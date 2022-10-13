«Вы – наше будущее»: Известные оружейники поделились опытом с татарстанскими кадетами

Сегодня в Нижнекамске на базе Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Гани Сафиуллина состоялась оружейная выставка. На нее, чтобы выступить перед кадетами, приехали известные на весь мир конструкторы советского и российского оружия. Выставку приурочили к открытию VI Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2022».

Фото: © Кирилл Давкаев / «Нижнекамск-информ»

Потомственный ижевский оружейник Михаил Драгунов вместе с заслуженным конструктором РФ Владимиром Ярыгиным рассказали кадетам об оружии, представленном на выставке. Они были рады вопросам от молодых людей и с удовольствием на них отвечали.

«Товарищи кадеты, я уже около 50 лет своей жизни занимаюсь оружейным делом. Мне довелось поработать на двух крупнейших оружейных заводах нашей страны. Вам я хотел бы рассказать о том, что же это за профессия – оружейник. Кто эти люди и почему ими становятся, и будут становиться в будущем. Большое внимание уделю рассказу о том, как создавалась снайперская винтовка Драгунова, в простонародье СВД. Она находится на вооружении в нашей армии с 1963 года. Не забудем и про пистолет-пулемет КЕДР», – рассказал потомственный конструктор Михаил Драгунов.

Фото: © Кирилл Давкаев / «Нижнекамск-информ»

«История создания СВД просто потрясающая. На конкурсе оружейников во времена СССР выступали 3 больших оружейных центра – Тула, Ижевск и Ковров. Шедевры рождались в жесткой конкуренции. Победу тогда одержал тот, в кого никто не верил. Об этой удивительной истории я и поведую вам», – продолжил Михаил.

Фото: © Кирилл Давкаев / «Нижнекамск-информ»

Рассказ Михаила Драгунова о советском вооружении продолжил Владимир Ярыгин. Он обратил внимание кадетов на множественные модификации такого легендарного оружия, как АК-47, которое до сих пор используется по всему миру.

«Его все знают – это Михаил Калашников, он стал известен благодаря автомату АК-47. Автомат Калашникова был поставлен на серийное производство в 1949 году. Первое боевое крещение он прошел где-то в 1956 году. Со временем стали разрабатываться модификации, на нашей выставке представлена как раз одна из них – ручной пулемет Калашникова. Калибр здесь 7.62, поэтому он использовался только для определенных тактических операций», – поделился заслуженный оружейный конструктор РФ Владимир Ярыгин.

Фото: © Кирилл Давкаев / «Нижнекамск-информ»

После изучения теории в области российского вооружения для ребят выступил практик – Герой России Олег Большаков. Он рассказал о практическом применении оружия в бою и о своем опыте его использования во время второй чеченской кампании.

«После военных действий во второй чеченской кампании я перешел на оперативную работу. Несколько лет проработал старшим оперуполномоченным в отделе по особо важным делам, параллельно преподавал в институте и школе. В настоящее время я педагог высшей квалификации, со стажем более 10 лет. Я очень рад, что сейчас у нас есть такие кадетские корпуса, где вы обучаетесь, ребята. Из вас получится отличный фундамент для строительства нашего государства. Россия будет сильной и независимой», – рассказал герой России Олег Большаков.

Фото: © Кирилл Давкаев / «Нижнекамск-информ»

Один из учащихся Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Гани Сафиуллина поделился своими эмоциями от оружейной лекции.

«Сначала я не ожидал, что будет так интересно. Очень удивила история становления опытных оружейников, весь этот тяжелый путь. Я считаю, что каждый кадет должен знать как сделано оружие. Большинство из нас в будущем будет им пользоваться», – рассказал Ярослав Еремин.

Фото: © Кирилл Давкаев / «Нижнекамск-информ»

Материал написан на материалах и при поддержке «Нижнекамск-информ».