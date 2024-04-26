«Вы наша звезда!»: как прошла встреча Минниханова с татарской общественностью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 26 апреля отмечают День родного языка и 138-летие со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая. Поэтому перед тем, как отправиться на встречу в Кремле Раис Татарстана Рустам Минниханов успел возложить цветы к памятнику Г. Тукаю. В это время специальные службы уже осмотрели место проведения мероприятия в здании Присутственных мест, СМИ настроили все объективы, а гости заняли свои места.

Приехав на место встречи, Минниханов не сразу начал свой разговор с общественностью. На входе его ожидали несколько стендов, посвященных 100-летию журнала «Ялкын», небольшому коллективу «Салаватик» и юным артистам из детской театральной студии Апуш. Посмотрев «на ходу» презентацию, Раис занял свое место в лектории.

Начал Рустем Минниханов с поздравлений, а также вновь напомнил о важности праздника.

«Сохранение нашего языка для нас высшая цель. Это не просто. Комиссия по вопросам сохранения родного языка существует с 2020 года. Мы видим итоги этой работы: школы, писатели – это работа видна. Наша работа впечатляет, но ее недостаточно. Сохранить язык – это задача не только школ, но и семей. Именно в семье мы учим родной язык. Если мы сами не будем пользоваться родным языком, никто не будет», – заявил Минниханов.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова после вступительного слова руководителя республики рассыпалась в благодарностях.

«Вы не начальник, Вы наша звезда!», – сказала она.

«Похоже на культ личности. Страшно!», – отшутился Минниханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев, «Татар-информ»

Раис также поблагодарил деятелей культуры. Минниханов отметил, что, несмотря на проделанную работу, это только начало.

«С моей стороны слов благодарности будет меньше. Я только спрошу: сколько, как и чего нужно. Нам необходимо обсудить эти задачи. В кратце расскажете о работе и планах Комиссии. Вы делаете большое дело, на это выделяются большие средства. Но это только начало работы», – сказал Минниханов.

После этих слов один за другим к Раису подходили представители татарской общественности со своими предложениями и просьбами. Главный редактор теперь векового журнала «Ялкын» Ильназ Файзуллин пригласил Минниханова отпраздновать 1 июня знаменательный для издания год. Руководитель республики согласился, несмотря на то, что в тот же день у него запланированы мероприятия «Татнефти», Молодой Гвардии и открытие детского лагеря «Сосенка» в Кукмаре.

Аяз Аглиуллин, участник телеканала «Шаян ТВ», предложил Минниханову создать студии мультипликации, но очень быстро растерялся, когда Раис начал спрашивать, что для этого нужно.

«Если ты задаешь вопрос, ты должен знать, что спросят в ответ», – добавил Минниханов.

После небольшой заминки ситуацию сгладил генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. У телеканала «Шаян» уже есть своя студия 2D анимации. Сейчас телеканал планирует запускать новые анимационные проекты, в связи с чем он просит дополнительного финансирования.

«Сто миллионов, шестьдесят миллионов, сорок миллионов – мы разработали пять вариантов», – сказал Аминов.

Среди остальных выступваших был блогер Ильнар Идрисов, который представил медиа-школу «ШӘП БЛОГЕР», директор Казанской музыкальной школы №18 Ильзия Фатхуллина, которая подняла проблему инклюзивности в шоклах и оцифровки татарских композиторов. Главный редактор журнала «Идел» Рамзия Галимова выступила с вопросом о вендинговых аппаратах, а главный редактор журнала «Салават Купере» Зиля Файзуллина предложила увеличить школу «СалаваTik».

Подводя итоги прошедшей встречи, Минниханов вновь напомнил, что результаты той работы, которая сейчас проводится для сохранения культуры родного татарского языка, будут видны лишь спустя десятилетия. Работа Комиссии по вопросам языка недешево обходится Татарстану, но Раис уверен, что уходить с этой дороги нельзя.

«Итоги нашей работы будут видны только через десять лет. Сейчас их не видно, но они будут. Мы ведь Республика Татарстан. Мы работаем с татарами за рубежом и в регионах. У них нет никаких условий, но даже там стараются сохранить культуру. А у нас все условия есть. С какими бы пожеланиями к нам не пришли, мы всем помогаем. Чувашский, марийский, удмуртский – все эти языки мы видим равными себе. Не должны забывать и про русский язык, в этом нет никаких трудностей», – сказал в завершении встречи Минниханов.