«Вы – наша опора и гордость»: глава Верхнеуслонского района встретился с участниками СВО

Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин провел встречу с участниками специальной военной операции, которые находятся дома в краткосрочном отпуске. За чашкой чая обсуждалась обстановка на линии фронта, потребности бойцов, а также возможные способы адресной поддержки земляков в зоне СВО.

Военные поблагодарили руководство района и местных волонтеров за регулярную и своевременную помощь, столь необходимую в зоне боевых действий.

По завершении встречи Евгений Варакин вручил военнослужащему портативный детектор дронов «Булат», который обеспечит безопасность солдат в зоне боевых действий.

«Вам, нашей главной опоре и гордости, огромное спасибо за отвагу и верность Родине! Рискуя жизнью, вы стоите на защите интересов страны. Мы с нетерпением ждем вашего благополучного возвращения домой. Убежден, победа неизбежно будет на нашей стороне», – подчеркнул Варакин в конце встречи.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого