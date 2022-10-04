В Татарстане впервые открылась выставка народного творчества ветеранов

Фото: Михаил Захаров/ ИА «Татар Информ»

Сегодня в музее естественной истории Татарстана на территории Казанского Кремля открылась выставка народного творчества ветеранов и пенсионеров Татарстана. Мероприятие приурочено к Международному Дню пожилого человека. На ней представлены творческие работы ветеранов-победителей республиканского конкурса народного творчества среди пенсионеров.

«Сегодня мы впервые в истории Татарстана открываем выставку народных изделий, которые создали наши уважаемые пожилые люди. Более шести тысяч тысяч творческих работ пенсионеров подали заявку на участие в конкурсе. В течении двух месяцев ветераны активно проводили уроки для детей и молодежи по своему мастерству. Несмотря на возраст, они все равно продолжают вести активный образ жизни, развиваться, обучать наше будущее поколение новому и помогают нашей республике процветать. Вы – наша гордость!», – выступил с приветственным словом председатель региональной общественной организации ветеранов РТ Хабир Иштиряков.

Он отметил, что благодаря Президенту РТ Рустаму Минниханову в Татарстане начинали уделять особое внимание творческим и другии направлениям деятельности пожилых людей, которые, находясь в заслуженном отпуске, хотят творить произведения искусства и показывать их всей стране. По его словам, такие проекты помогают ветеранам не думать о своем возрасте, а вместо этого раскрывать свой потенциал. «Перед вами открыты все двери и возможности для осуществления ваших желаний», – заключил Иштиряков.

«Меня поражает многогранность, красота экспонатов, которые сегодня для нас представлены. Мы можем прикоснуться к культуре самобытности нашего народа. Восхищает труд наших ветеранов. В каждой работе заложена своя частичка души, вы открываете нам глаза на прекрасное. Это заслуживает большого уважения и внимания», – обратился к ветеранам заместитель труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин.

Церемония открытия выставки сопровождалась концертной программой. Для гостей выступил ансамбль народных инструментов, лауреат республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» («Сияние»). Затем присутствующих порадовала Светлана Шалашова сольным выступлением в исполнении песни «Лечу над Россией».

Также к пенсионерам со словами благодарности обратилась, заместитель председателя комитета Государственного Совета РТ, Людмила Рыбакова. «Важно уделять пожилым людям много внимания и времени. Это наши люди, которые вносили на протяжении всей своей жизни огромный вклад в формировании нашей республики. Вы до сих пор вносите большой вклад, помогая нашей стране в социально-экономическом развитии. Своим творчеством вы демонстрируете нематериальное этнокультурное достояние России, помогаете сохранять традиции, уклады, обычаи нашей республики», – сказала она.

Рыбакова поблагодарила ветеранов за их труд и подчеркнула, что именно пожилые люди являются создателями и популяризируют достояние и наследие Татарстана. Помимо этого, он отметила, что у каждого ветерана своя технология работы с деревом, кружевом, картинами, и поэтому у каждого экспоната есть свой стиль, свой подчерк, своя изюминка.

После открытия выставки, гости смогли ознакомиться с творческими работами, созданными ветеранами. Для посетителей были представлены бижутерия, произведения бисероплетения, изделия из дерева. Также гости увидели работы из керамики, картины и оценили мастерство лоскутного шитья.

Интересно, что самому пожилому ветерану, участвующему в выставке, – 90 лет. Он представил посетителям вырезанную из дерева скульптуру «Шурале».