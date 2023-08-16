«Вы — наша гордость»: Минниханов встретился со стобалльниками и победителями олимпиад

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с выпускниками школ, набравшими максимальное количество баллов на ЕГЭ, и с победителями международных, всероссийских олимпиад.

Встречу открыл министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин — он представил участников и передал слово выпускнику КФУ 2023 года и модератору встречи Рамилю Багавиеву, который коротко рассказал о своей учебе. В 2019 году он окончил татарскую гимназию № 2 им. Марджани при КФУ и получил в на ЕГЭ 399 баллов: сдал русский язык, информатику и физику на 100 баллов, математику профильную на 99 баллов. Высокие баллы помогли Рамилю поступить в Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского КФУ и получить в этом году диплом с отличием. Молодой человек продолжит обучение в магистратуре и планирует заниматься научной и преподавательской деятельностью в Казани.

«У нас есть традиция встречаться с самыми-самыми выпускниками, продемонстрировавшими высокие результаты. Вы — наша гордость. Для нас очень важно, как будет складываться ваша судьба, где вы хотите продолжать свое обучение», — отметил на встрече Рустам Минниханов, обращаясь к ребятам.

Он подчеркнул, что несмотря на то, какое решение примут выпускники — вуз Санкт-Петербурга, Москвы или Казани, республика должна сохранить с ними связь.

«Потому что каждый из вас востребован в нашей республике. Главное, чтобы вы сохранили тот потенциал, который у вас есть, он обязательно будет востребован в будущем, — сказал Раис Татарстана. — И конечно, вы всегда должны помнить, как вы стали такими успешными. Помнить, кто обеспечил вам такое будущее. Это прежде всего ваши родители, которые верили в вас, и ваши учителя».