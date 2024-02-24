«Вы — наша гордость и богатство»: глава Буинска поздравил 104-летнего участника войны

Глава Буинского района Ранис Камартдинов поздравил 104-летнего участника Великой Отечественной войны Рауфа Тухватуллина с Днем защитника Отечества. Руководитель района навестил ветерана дома и вручил ему подарки.

«С праздником День защитника Отечества. Вы — наша гордость, ценность и богатство, — сказал глава района. — Здоровья! Чтобы здоровье не подводило!».

Камартдинов также поблагодарил ветерана за Победу в самой кровопролитной в истории нашей страны войне. «Был рад посетить сегодня и поздравить с праздником лично. Высокую оценку получили яблоки, выращенные в садах Давлетшиных из Бик-Утеево», — прокомментировал он.

Рауф Тухватуллин отметил, что рад видеть такого высокого гостя у себя дома и рассказал ему о своих делах.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, Рауф Тухватуллин живёт один, несколько раз в неделю приходит соцработник, помогает по хозяйству. Родные тоже часто приезжают, в баню возят и на прогулки. Сам ветеран регулярно выходит в парк неподалёку на прогулку со скандинавскими палками. Очень гордится своим садом перед домом, сам ухаживает за ним.

Рауф Тухватуллин родился 5 января 1920 года в деревне Нижний Наратбаш в Буинском районе. После окончания средней школы юноша поступил в военное училище в Бобруйске. Новость о начале войны застала молодого человека на учебе.

Курсант стал стрелком. Однако Красной армии были нужны танкисты, поэтому офицеры-автомобилисты прошли срочные курсы.

В ожесточенных боях под Сталинградом немецкие захватчики ранили Рауфа Ибрагимовича. После госпиталя и выздоровления Тухватуллина определили в учебный танковый батальон для подготовки солдат. Офицер несколько раз пытался выбраться на фронт, однако его не отпускали, объясняя, что подготовка будущих танкистов является серьезным и нужным стране делом.

За боевые заслуги и за добросовестный труд Рауф Тухватуллин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и юбилейными медалями.