«Вы набрали опытных игроков, я тоже подхожу»: Тарасов просится к Слуцкому в «Рубин»

Бывший футболист «Рубина» и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил о желании возобновить карьеру профессионального футболиста и вернуться в казанский клуб. С таким предложением он обратился в соцсетях к Леониду Слуцкому.

«Я открыт для предложений, хочу играть в футбол и жду. Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков. Я тоже подхожу под эту категорию. Мне бы чуть потренироваться, и готов помочь «Рубину» выйти в РПЛ», – заявил Тарасов.

Напомним, что футболист сыграл 13 матчей за «Рубин» в 2020-м году. Тарасов заключил контракт и сломал ногу на первой же тренировке команды Леонида Слуцкого. Позже он восстановился, но в основной состав «Рубина» пробиться не смог.

Завтра «Рубин» сыграет в Ульяновске с «Волгой» в матче шестого тура Первой лиги.

После пяти туров подопечные Леонида Слуцкого с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. Начало встречи 12:45 по московскому времени.

Помимо «Рубина» свои встречи в этот дегнь проведут еще два татарстанских клуба: «КАМАЗ» и «Нефтехимик». Челнинцы примут на своем поле «Акрон», а нижнекамцы – «Велес».