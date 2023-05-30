«Вы на правильном пути»: Асгат Сафаров оценил новый молодежный проект «Татмедиа»

Площадку медиалаборатории «Кәеф» посетили Асгат Сафаров, Айдар Салимгараев и Шамиль Садыков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Задача — найти новые лица и таланты»

Площадку медиалаборатории «Кәеф» («Настроение») посетили руководитель Аппарата Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров, глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Медиалаборатория работает на базе журнала «Ялкын». Гостям показали студию звукозаписи, помещение со сценой, аудитории для видео- и фотосъемки и проведения онлайн-трансляций.

Представители медиашколы «Шәп блогер», которая успешно развивается на базе «Татмедиа», рассказали Сафарову, как создают контент. В ближайшем будущем популярные авторы видеороликов начнут обучать молодежь блогингу. На обучение в медиашколу уже поступило более 200 заявок со всех районов Татарстана.

Представители медиашколы «Шәп блогер», которая успешно развивается на базе «Татмедиа», рассказали Сафарову, как создают контент Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кураторами медиашколы станут блогеры разных национальностей: татарин Ильнар Идрисов, представительница кряшен Олеся Дмитриева, чувашка Ксения Романова и марийка Лиана Федорова. Главная задача для них — найти новые лица и таланты, которые в будущем обретут свою аудиторию и станут лидерами мнений.

Асгат Сафаров поинтересовался у блогеров, на какую аудиторию они ориентированы и сколько у них подписчиков. Один из создателей видеоконтента — Ильнар Идрисов поделился, что на его YouTube-канал подписано 65 тыс. человек, тематика канала — татарская. Он любит снимать ролики с национальными блюдами. На что Сафаров ответил, что видел его видео с эчпочмаками.

Основными задачами проекта станет формирование комьюнити-пространства, которое даст возможность молодежи напрямую общаться с лидерами общественного мнения и реализовывать свои медиапроекты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Контент будет создаваться самой молодежью для молодежи»

Новый продукт «Айда media» гостям представила продюсер медиапроектов, заместитель главного редактора журнала «Ялкын» Рамзия Галимова. Она отметила, что современный молодежный проект нацелен на русскоязычную молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Он будет освещать самые разные сферы жизни молодежи. Контент будет создавать «сама молодежь для молодежи».

Основными задачами проекта станет формирование комьюнити-пространства, которое даст возможность молодежи напрямую общаться с лидерами общественного мнения и реализовывать свои медиапроекты.

«В „Татмедиа“ пока нет проекта, который бы отвечал всем ожиданиям сегодняшней русскоязычной молодежи. Планируется, что это будет контент-бюро, в которое войдут печатный и интернет-журнал „Айда media“, видеопродакшн, ивент-направление и студия мини-сериалов. Контент будет создаваться на базе журнала „Идель“», — рассказала «Татар-информу» Рамзия Галимова.

Запрос на русскоязычный контент пришел от самой молодежи: Рамзия Галимова преподает в Высшей школе журналистики Казанского федерального университета (КФУ), и к ней часто обращались студенты с просьбой организовать для них русскоязычную площадку, где бы они могли реализовывать свои идеи.

Присутствующая на встрече студентка первого курса Высшей школы журналистики КФУ Софья Волостнова обратилась к руководителям «от лица всей молодежи». О себе девушка рассказала, что является старостой группы и занимается общественной деятельностью.

«От лица молодежи я говорю, что мы очень сильно нуждаемся в медиа. У нас есть интересные фишки и происходят разные события, о которых многие не знают. И у нас также нет площадки для коммуникации молодежи со СМИ и с министерствами», — заявила студентка.

Айдар Салимгараев заверил, что «Айда media» создается именно для русскоязычной молодежи, это будет студенческий контент Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не хватает русскоязычного контента»

В финале презентации Айдар Салимгараев заверил, что «Айда media» создается именно для русскоязычной молодежи, это будет студенческий контент.

Шамиль Садыков напомнил, что будущее журналистики отчасти будет принадлежать блогерам. Уже в ближайшие годы аудитория перейдет к ним, уверен он. «Работа с татароязычным молодежным контентом у нас настроена хорошо, а в аналогичной русскоязычной молодежной среде возник пробел», — заявил руководитель АО «Татмедиа».

Асгат Сафаров отметил, что удивлен этому факту, так как предполагал, что не хватает именно татароязычного контента. Он пожелал восполнить этот пробел и спросил, не требуется ли какая-то помощь с его стороны.

«Всё — вперед! Вы — на правильном пути!» — отреагировал руководитель Аппарата Раиса Республики Татарстан.