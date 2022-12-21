Минниханов – главам муниципалитетов: «Вы на передовой линии работы с людьми»

Муниципалитеты вносят значительный вклад в развитие республики и помогают преодолевать новые вызовы. Работа местных органов власти с гражданами позволяет поддерживать связь с людьми по волнующим их вопросами. Об этом на съезде Совета муниципальных образований РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Съезд Совета муниципальных образований РТ собрал сотни делегатов из всех районов республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работа органов МСУ должна быть нацелена на высокое качество услуг населению»

В этом году съезд прошел в масштабном «доковидном» формате, собрав на площадке в Казани сотни делегатов из всех районов республики. С основным докладом к съезду выступил глава Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин. Он рассказал о масштабной и многосторонней работе, которая в течение года воплощалась в жизнь на уровне муниципалитетов республики.

Привычный темп работы в 2022 году был скорректирован новыми обстоятельствами, продиктованными стартом специальной военной операции и последовавшей за ней частичной мобилизацией, отметил Губайдуллин.

«В районах работали призывные комиссии по мобилизации, председателями которых являются руководители исполнительных комитетов. Все это еще раз подтвердило, что муниципалитеты – самая близкая к населению власть. В целом муниципалитеты справились с поставленной задачей», – сказал Губайдуллин.

Он подчеркнул, что на фоне беспрецедентных внешних вызовов требуется более высокий уровень деятельности органов местного самоуправления для работы комплекса народного хозяйства.

«Повседневная работа местных органов власти должна быть нацелена на обеспечение высокого качества услуг для населения, постоянную заботу о семьях участников специальной военной операции, военно-патриотическое воспитание населения, особенно молодежи. Необходимо отметить, что муниципальное сообщество Татарстана активно участвует в обеспечении участников спецоперации всем необходимым, поддерживает связь с воинами-земляками», – резюмировал Губайдуллин.

Экзам Губайдуллин рассказал о масштабной и многосторонней работе, которая воплощалась в жизнь на уровне муниципалитетов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Муниципалитеты активно помогают участникам спецоперации»

К участникам съезда также обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что роль местного самоуправления трудно переоценить.

«Какие бы сложные задачи ни ставила жизнь, значительную их часть приходится решать именно на местах. В течение последних двух лет муниципалитеты работали в непростых условиях пандемии, были на передовой линии работы с гражданами, решая наиболее острые вопросы», – заметил Минниханов.

Сегодня главным вызовом становится выполнение задач в условиях, связанных с проведением специальной военной операции.

«Связанные со спецоперацией события неминуемо сказываются на жизни людей, на экономической ситуации и требуют от нас слаженных действий и адекватных решений. Безусловно, мы успешно преодолеем все возникающие вызовы и сложности. Уверенность в этом придает единство и сплоченность многонационального народа нашей страны», – обратился к участникам съезда Минниханов.

По его словам, муниципальные образования Татарстана вносят достойный вклад в достижение целей спецоперации.

«Кроме того, со стороны муниципалитетов при активном участии неравнодушных граждан и бизнес-сообщества проводится большая работа по поддержке воинских частей и наших военнослужащих, а также по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, в том числе городу Лисичанску», – напомнил Президент РТ и поблагодарил муниципалитеты за организацию этой важной миссии.

Рустам Минниханов подчеркнул, что роль местного самоуправления трудно переоценить Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поддержка малого бизнеса – в зоне прямой ответственности местных властей»

Несмотря на вызовы прошедших месяцев, экономика республики вновь показала заметный рост. Положительная динамика зафиксирована по показателям ВРП (104,3% к прошлому году), промышленному производству (105,9% к 2021 году), в производстве сельхозпродукции (более 115% к 2021 году) и многим другим направлениям, отметил Минниханов.

«Эти результаты, прежде всего, достигнуты благодаря нашим ведущим отраслям – нефтегазохимическому комплексу, машиностроению, энергетике, сельскому хозяйству и строительству», – пояснил Президент Татарстана.

Несмотря ни на что, республика ставит перед собой задачу сохранения темпов социально-экономического развития. Принято решение о реализации в 2023 году всех республиканских программ на уровне нынешнего года.

«Безусловно, многое будет зависеть от состояния дел в основных отраслях экономики и в ведущих компаниях республики. Не менее важной является сфера малого и среднего бизнеса, поддержка которой – в зоне прямой ответственности местных властей», – обратил внимание Минниханов.

Для достижения этих целей он поручил продолжить работу на территориях по упрощению бюрократических регламентов и разрешительных процедур, более эффективно использовать потенциал созданной в республике деловой инфраструктуры – ТОСЭР и промышленных парков.

«Нужно добиваться активного участия бизнес-сообщества в импортозамещении, в заполнении освободившихся товарных ниш. Необходимо продолжить работу по расширению каналов сбыта через инструменты электронной коммерции», – сказал руководитель республики.

По окончании деловой части съезда Рустам Минниханов вручил государственные награды представителям муниципалитетов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Результаты вашей работы должны укреплять уровень доверия в обществе»

Отдельно Президент РТ остановился на задачах в сфере сохранения общественной стабильности. Вопрос приобретает повышенную актуальность с учетом внешнего давления на нашу страну и попыток раскачки общественных настроений. Противостоять этому может поддержание постоянной живой связи власти и общества. Особая ответственность в этой сфере возлагается на глав муниципальных образований.

«Речь, прежде всего, идет о работе с гражданами. Вы, как никто другой, чувствуете настроения людей, знаете ситуацию на местах, владеете всеми проблемными вопросами», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, в условиях роста активности граждан важно сохранить качество обратной связи, проявить внимание и стремление к помощи людям.

«Результаты этой работы должны укреплять уровень взаимного доверия и стабильности в обществе», – резюмировал Президент Татарстана.

По окончании деловой части съезда Рустам Минниханов вручил государственные награды представителям муниципалитетов, а также передал сертификаты на автотранспорт и школьные автобусы для районов республики.