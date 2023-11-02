«Вы на переднем крае»: в Казани подвели итоги журналистского конкурса «Многоликая Россия»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Идея зародилась в Татарстане — многонациональной республике»

На конкурсе, который стартовал в марте, рассматривались работ журналистов, освещающих жизнь, культуру и традиции народов России, вопросы этнокультурного развития и культурного наследия. Цель такого творческого поединка – содействовать популяризации и сохранению национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории страны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Учредителем и организатором конкурса выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при содействии Федерального агентства по делам национальностей и региональной общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан».

«Идея зародилась в Татарстане – многонациональной республике, обрела жизнь, становится все популярнее и интереснее. <...> Для нас это большая ответственность, мы с радостью это делаем, понимаем, что сеем добро», – отметил на церемонии в завершение форума Председатель Государственного Совета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Для нас это большая ответственность, мы с радостью это делаем, понимаем, что сеем добро» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он поблагодарил работников СМИ и отметил, что журналисты делают большую работу, рассказывая людям о происходящем в стране и мире.

«Журналистский корпус, вы — идеологические работники, вы на переднем крае, на фронте. Сегодня вы напрямую рассказываете о делах, задачах нашим людям — многонациональному народу Российской Федерации. Спасибо вам за это и низкий поклон», — подчеркнул спикер парламента.

По словам Председателя Госсовета, в Татарстане, где в дружбе, мире и согласии проживают представители 175 национальностей, говорят на своем родном языке, вопросы сохранения культуры, традиций и обычаев не теряют своей актуальности. «Это наши непреходящие ценности», – заявил Фарид Мухаметшин.

Александр Терентьев подчеркнул, что проведение таких мероприятий крайне важно для сохранения и укрепления народного единства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы должны приезжать в республику и учиться, как выстраивать межнациональные отношения»

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель Татарстана Александр Терентьев подчеркнул, что «в условиях внешних вызовов и угроз, когда внешние силы пытаются раскачать Россию, противопоставить друг другу представителей разных народов и конфессий, проведение таких мероприятий крайне важно для сохранения и укрепления народного единства».

Геннадий Семигин: «Республика Татарстан, которая поддержала сразу наши идеи по обновлению национальной политики, – один из лидеров на сегодняшний день в России по развитию национальных отношений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин отметил работу Татарстана в части национальной политики.

«Должен сказать, что Республика Татарстан, которая поддержала сразу наши идеи по обновлению национальной политики, – один из лидеров на сегодняшний день в России по развитию национальных отношений, по уровню стабильности, по чуткому реагированию, потому что в свою государственную национальную программу сегодня республика внесла корректировки, правильно расставив приоритеты. Мы должны приезжать в республику и учиться, как выстраивать эти межнациональные отношения», – заявил он.

Айдар Салимгараев вспомнил на церемонии людей, которые стояли у истоков, отцов-основателей форума «Многоликая Россия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У истоков конкурса был первый Президент Татарстана Шаймиев

Руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев вспомнил на церемонии людей, которые стояли у истоков, отцов-основателей форума «Многоликая Россия».

«Это и первый Президент РТ Минтимер Шарипович Шаймиев, который своим трепетным, чутким, но в то же время требовательным отношением задал нам вектор развития, и Фарид Хайруллович Мухаметшин, который неизменно возглавляет наше мероприятие, наполняет его большими смыслами», – отметил он.

По его словам, форум сегодня – это не только площадка для награждения. «Это еще один шанс взглянуть на ситуацию и понять, насколько востребована тема, которой посвящен конкурс», – сказал Айдар Салимгараев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный приз достался телекомпании из Северной Осетии

Работы оценивались в шести номинациях: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ». Всего жюри рассмотрело 820 работ из 38 регионов России. Победителей конкурса наградили дипломами и денежными призами.

Гран-при присудили национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» из Владикавказа. Журналисты сняли фильм о 91-летнем преподавателе и одном из основателей местного лесного техникума Роальде Каупуше, который в свои годы продолжает ходить в походы, ухаживать за лесами и передает мудрость традиций своего народа молодым поколениям.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы снимали фильм целый год. Мне хотелось выжать из него философию. Мне хотелось понять, как можно так сильно любить каждый день и наслаждаться всем, что происходит вокруг. В фильме перемешаны его прикладные знания, воспоминания, биография, рассуждения о жизни», – прокомментировала «Татар-информу» корреспондент телеканала «Осетия-Ирыстон» Ольга Абаева.

Победители конкурса «Многоликая Россия»

Общий призовой фонд конкурса составил около 1,8 млн рублей. Победители и призеры конкурса, которые заняли 1-3-е места, получили дипломы и денежные призы из рук представителей власти, участников СВО, известных журналистов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В номинации «Цикл телесюжетов» призы получили:

1-е место — ГТРК «Татарстан» (Республика Татарстан, г. Казань)

2-е место — ГТРК «Югория» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Ханты-Мансийск)

3-е место — региональный телеканал «Томское время» (г. Томск)

1-е место — телеканал «БСТ» (Республика Башкортостан, г. Уфа) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В номинации «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)» наградили:

1-е место — телеканал «БСТ» (Республика Башкортостан, г. Уфа)

2-е место — РГВК «Дагестан» имени Г. М. Курбанова (Республика Дагестан, г. Махачкала)

3-е место — ГТРК «Карелия» (Республика Карелия, г. Петрозаводск)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лучшими в номинации «Цикл радиопередач (репортажей)» стали:

1-е место — ГТРК «Тула» (г. Тула)

2-е место — АО «Известия Мордовии» (Республика Мордовия, г. Саранск)

3-е место — ГТРК «Чувашия» (Чувашская Республика, г. Чебоксары)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Призы в номинации «Цикл публикаций в печатных изданиях» получили:

1-е место — газета «Кыым», журнал «Кюрюлгэн» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)

2-е место — газета «Зеленодольская правда» (Республика Татарстан, г. Зеленодольск)

3-е место — газета «Ватаным Татарстан» (Республика Татарстан, г. Казань)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В номинации «Цикл материалов в интернет-СМИ» награждены:

1-е место — служба визуальных проектов, медиагруппа «Россия сегодня» (г. Москва)

2-е место — информационное агентство «Первое областное» (г. Челябинск)

3-е место — сетевое издание «Гатчинская служба новостей» (Ленинградская область, г. Гатчина)

3-е место — Издательский дом «Хузур — Спокойствие» (Республика Татарстан, г. Казань)

3-е место — журнал «Ялкын» (Республика Татарстан, г. Казань) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Номинация «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ»:

1-е место — не определено

2-е место — не определено

3-е место — журнал «Ялкын» (Республика Татарстан, г. Казань)

Также в рамках форума прошел Всероссийский фотоконкурс «Национальные праздники народов России». В номинации «Серия фоторабот» первое место занял фотокорреспондент «Татар-информа» Владимир Васильев за серию «Уяв».