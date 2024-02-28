«Вы, мужики, фартовые»: как Минниханов и Билл настраивали «Ак Барс» в преддверии плей-офф

В преддверии старта плей-офф «Ак Барс» традиционно собрал СМИ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Много незаданных вопросов, на которые ответит лишь плей-офф

В преддверии старта плей-офф «Ак Барс» традиционно собрал СМИ для того, чтобы продемонстрировать, что у команды все под контролем. Однако на этот раз пресс-конференция, предусмотренная КХЛ перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина, вышла более чем скупой.

Все главные вопросы Зинэтуле Билялетдинову журналисты задавали в течение сезона. И все прекрасно понимали, что больше, чем было сказано, наставник уже не раскроет. Сейчас наступает момент ожидания, когда лишь игра может показать, сумеет ли команда переключить ручник на другую скорость и заиграть в принципиально другой хоккей. Тот, который как минимум поможет повторить прошлогодний выход в финал.

– Если сравнивать с прошлогодним плей-офф, когда команда добралась до финала Кубка Гагарина, сейчас «Ак Барс» находится в таком же состоянии? – с надеждой спрашивали журналисты.

Будем надеяться, – расплывчато ответил Билялетдинов.

В плей-офф увидим другую команду по стилю?

Посмотрим.

Вас не тревожит тот факт, что Дмитрий Яшкин так и остался лучшим снайпером команды, хотя пропустил почти три месяца?

К сожалению, так и есть. Не все смогли преодолеть свою определенную планку. Дай Бог, сработаем в плей-офф, – подчеркнул главный тренер «Ак Барса».

Зинэтула Билялетдинов не стал замалчивать тот факт, что в команде по-прежнему сохраняется проблема с поиском оптимальных звеньев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Надо сказать, что больших надежд этим ответом Билялетдинов не вселил. Хотя на вопрос о более-менее удачном феврале постарался объяснить, как удалось выправить ситуацию.

Процесс работы шел постоянно, мы решали определенные вопросы. Чем ближе был плей-офф, тем лучше команда играла, становилось понятно, в каких сочетаниях будем играть. Смотрели запасные варианты. Наверное, такой результат был за счет того, что мы исправляли свои ошибки, – рассказал Зинэтула Хайдярович.

При этом специалист не стал замалчивать и тот факт, что в команде по-прежнему сохраняется проблема с поиском оптимальных звеньев.

Есть вопросы. Звено Сафонова стабилизирует свою игру, есть понимание того, что они будут делать. По звену Шипачева возникли определенные вопросы, мы искали варианты. Посмотрим, время покажет, – подытожил Билл.

На сегодняшний день в «Ак Барсе» действительно есть лишь два очевидно устоявшихся звена: Кирилла Семенова и Артема Лукоянова, где игроки давно друг к другу притерлись. А вот метания и перстановки в звене Вадима Шипачева как длились весь сезон, так и не закончились к весне. И это тревожный звоночек. Пока что номинально первую тройку нападения сложно назвать ведущей.

Пока команда только еще готовилась и переодевалась, «железный человек» Кирилл Семенов единственный уже вовсю отрабатывал броски на льду Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отсутствие Кагарлицкого, Петрова, Яшкина и упор на большинство

После краткой десятиминутной пресс-конференции журналистов пригласили понаблюдать за раскаткой команды. Пока команда только еще готовилась и переодевалась, «железный человек» Кирилл Семенов единственный уже вовсю отрабатывал броски на льду. Центрфорвард бросал как в ближние ворота, так и отправлял шайбу в дальние со своей половины льда.

После традиционной раскатки и двусторонней игры, в которой Александр Радулов действовал в белом джерси вместе с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым, капитан команды дал комментарии представителям СМИ.

Как чувствую себя с Галимовым и Сафоновым в новом сочетании? Нормально абсолютно. Наша работа – выходить и играть. С кем и когда ты выходишь – это не наша головная боль, – рассуждал после тренировки Радулов.

Вскоре же игроки поменяли цвета, чтобы отрабатывать игру в большинстве. Именно на этот компонент и был сделан упор на тренировке. На пресс-конференции Билялетдинов особенно подчеркнул, что «Автомобилист» – лучшая команда при игре в меньшинстве. Вероятно, поэтому на отработку лишнего игрока на льду и был сделан такой акцент.

Сначала зеленые действовали впятером против меньшинства белых, а потом они менялись ролями. Радулов, облачившийся в зеленое, стал действовать в импровизированной спецбригаде большинства вместе с Шипачевым, Барбером, Сафоновым и Миллером.

В меньшинстве же постоянно отрабатывали Артем Лукоянов, Дмитрий Кателевский, Алексей Марченко и Артемий Князев. Надо сказать, что большинство в этом противостоянии явно выглядело предпочительнее.

Что примечательно, и Билялетдинов и сам Радулов, характеризуя свою форму, указывали, что готовы на сто процентов, – буквально слово в слово.

После краткой десятиминутной пресс-конференции журналистов пригласили понаблюдать за раскаткой команды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Да, я уже играл, тренируюсь, все нормально, ничего не беспокоит, – добавлял капитан команды.

А вот целого ряда нападающих поначалу на льду не было. И если по Дмитрию Яшкину пока все очевидно, то отсутствие Дмитрия Кагарлицкого, Кирилла Петрова и Кирилла Адамчука стало сюрпризом. Лишь после того, как команда завершала свое занятие, эти хоккеисты стали подтягиваться ко льду, чтобы позаниматься отдельно.

В каком настроении команда подходит к плей-офф? Нет ли травмированных?

Среди травмированных у нас Дмитрий Яшкин, ключевой игрок, но уже он тренируется в полную силу. Ему нужно некоторое время, чтобы полностью соответствовать своему статусу игрока высокого уровня. Он тренируется, работает. В команде нормальное настроение, рабочее. Ребята неплохо проводили последние матчи, выполняли задачи, которые мы требовали.

Дмитрий Яшкин успеет вернуться к серии с «Автомобилистом»?

В большей степени это будет зависеть от него. Как он будет себя чувствовать – такое решение и примет, – ответил Билялетдинов.

Александр Радулов: «Наша работа – выходить и играть. С кем и когда ты выходишь – это не наша головная боль» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Легкой прогулки с «Автомобилистом» никто не ожидает

Что касается предстоящей игры с соперником, то тут все ожидаемо. Что наставник «Ак Барса», что хоккеисты дипломатично старались положительно отзываться об «Автомобилисте». Стандартные слова о неуступчивом сопернике журналисты постарались разбавить вопросами, что обе команды не отличаются атакующей феерией. Однако Радулов с таким мнением не соглашался.

С учетом того, что обе команды «низовые», стоит ожидать осторожного хоккея?

Ну, это вы так считаете, я не знаю. У каждого свое мнение.

«Автомобилист» называли самым удобным соперником на «Востоке», они лишь один раз прошли во второй раунд.

Это вы так говорите, а мы готовимся к серьезному сопернику. И в прошлом сезоне, и в этом были тяжелые матчи. «Автомобилист» – хорошая, боевитая команда, будет интересно, – заверил капитан «Ак Барса».

Уже после тренировки в гости к команде по традиции заехал Рустам Минниханов, чтобы дать напутственное слово Фото: rais.tatarstan.ru

«Где бы вы ни были, вы все равно наши, у нас других нет»

Уже после тренировки в гости к команде по традиции заехал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, чтобы дать напутственное слово. Как и перед стартом сезона Минниханов повторил свои слова, подчеркнувшие единство всей республики с ее главной командой:

Сегодня все начинается сначала. Никаких преград нет. Играйте уверенно. В любом случае мы ваши болельщики. Я всегда говорю, что вы – наша команда. Успех команды – наш успех. Ваши проблемы – это и наши проблемы. Будем болеть за вас.

В спорте есть много нюансов. Главное, чтобы не было травм, чтобы шайба шла куда надо, иногда 1-2 сантиметра решают всё. Вы, мужики, фартовые, дай Бог в этот плей-офф, чтобы было везение и травм меньше. Вы должны понимать, что как бы там ни сложилось, где бы вы ни были, вы все равно наши, у нас других нет.

Рустам Минниханов: «Мы будем молиться за вас. Конечно, вам тоже надо будет поднапрячься. Самое главное, чтобы голов меньше пропускать, забивать больше» Фото: rais.tatarstan.ru

В плей-офф каждый старается стать первым, поэтому будет непросто. Но у нас шансов больше

Мы будем молиться за вас. Конечно, вам тоже надо будет поднапрячься. Самое главное, чтобы голов меньше пропускать, забивать больше. Дай Всевышний нам сил и удачи, все будет хорошо.

И не отчаивайтесь, если что-то не получается. Надо двигаться вперед. Когда отчаиваешься или начинаешь психовать, то от этого только хуже становится, – сказал Минниханов.

В ответ слово взял Александр Радулов. Капитан команды отметил, что хоккеисты «Ак Барса» чувствуют поддержку как Раиса лично, так и всего Татарстана.

Александр Радулов подарил Минниханову толстовку с сиимволикой «Ак Барса» Фото: rais.tatarstan.ru

Спасибо, что приезжаете к нам, поддерживаете и верите в нас. Мы отдадим все, будем стараться – сейчас самый важный этап в этом сезоне. Знаем, что республика в нас верит. У нас огромное количество болельщиков, которое за нас переживает. Мы будем стараться и радовать вас и всех болельщиков, – подчеркнул Радулов. После этого игрок подарил Минниханову толстовку с сиимволикой «Ак Барса».

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru