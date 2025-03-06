«Вы и ваш муж - герои»: жену бойца СВО с первенцем выписали из роддома горбольницы №7

Фото: Роман Баданов \ «Татар-информ»

Сегодня из перинатального центра Городской клинической больницы №7 выписали молодую маму – супругу бойца специальной военной операции. От имени Республики Татарстан роженице вручили подарочный комплект детских принадлежностей.

1 марта 24-летняя Анна родила девочку весом 3250 гр. Муж новоиспеченной матери – кадровый офицер, командир танковой роты. Сейчас он принимает участие в СВО.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Роды прошли быстро и успешно. Супруг узнал о рождении дочери по телефону, он был очень рад. К сожалению, во время беременности муж не смог быть рядом, но поддерживал меня, проявлял заботу. Я в свою очередь полностью поддержала его участие в СВО. Это его долг», – сказала Анна.

И пациентка, и ее супруг из многодетных семей. У мужа пятеро братьев и сестер, у Анны – двое. Девушка поделилась, что мечтает стать многодетной мамой, обещает, что вернется в перинатальный центр уже через пару лет.

«Недавно мы отметили год с открытия нашего перинатального центра. Стоит отметить, что руководство республики и города поддерживают наше медучреждение. В прошлом году здесь родилось 110 детей участников СВО. В этом году таких детей около 30», – рассказала заместитель главврача ГКБ №7, руководитель перинатального центра Татьяна Шигабутдинова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Молодую маму с дочерью встретили ее родители. Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова вручила Анне подарочный комплект детских принадлежностей.

«Хотела напомнить, что помимо вручения комплектов семьям участников СВО, беременные мамы со сроком не менее 180 дней имеют право на единовременную выплату в 42 тыс. рублей. В семье мобилизованного детям до трех лет ежемесячно выплачивается пособие в размере 18 тыс. рублей. При выплате пособия на детей от 0 до 17 лет доход мобилизованного не учитывается, это позволяет оказывать семьям с новорожденными системную поддержку в размере от 7 до 14 тыс. рублей. Помимо этой выплаты, семья имеет право на однократное получение 20 тыс рублей. Это хорошая помощь со стороны государства», – отметила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

Практика вручения подарочных комплектов мамам при выписке была введена в 2020 году по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. В комплект входят пеленки, принадлежности для купания, подгузники и другие товары, необходимые в первые месяцы жизни ребенка. Все изделия произведены местными промышленными предприятиями.

Вся социальная поддержка оказывается по федеральному проекту «Поддержка семьи» в рамках национального проекта «Семья». Помощь предусмотрена многодетным семьям, семьям, где воспитываются дети-инвалиды и семьям участников СВО. Для получения выплаты необходимо обратиться в отдел социальной защиты или подать электронное заявление через портал Госуслуги.