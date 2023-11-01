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«Вы — гордость нашего района, парни!»: глава Спасского района встретился с бойцами СВО
Сегодня глава Спасского района Фаргат Мухаметов встретился с бойцами спецоперации, которые находятся в краткосрочном отпуске. Встреча прошла в тёплой, дружественной обстановке.
Один из военных, Павел Козенко, отпуск уже завершает. 3 ноября он снова отправится в зону боевых действий.
На встрече бойцы передали привет от сослуживцев из Спасского района, рассказали о том, как обстоят дела в зоне СВО с провиантом, обмундированием и вооружением.
Руководитель муниципального образования поинтересовался, есть ли какие-то пожелания, нужна ли помощь их близким. Бойцы передали главе все пожелания, обсудили бытовые вопросы.
«Вы — гордость нашего района, парни! Мы все очень ждём вашего возвращения домой живыми и здоровыми. И знайте, мы всегда готовы помочь и вам, и вашим близким. По любым вопросам обращайтесь!» — отметил Фаргат Мухаметов.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой.
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