«Вы - это сила!»: в Казани прошло открытие конкурса «Лидер XXI века»

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

Около 400 человек из 65 регионов сегодня начали борьбу за победу во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Конкурс стартовал сегодня. Он продлится три дня, результаты будут подведены 24 ноября .

«Лидер XXI века» - один из старейших конкурсов, сегодня ему уже насчитывается 21 год. Традиционно Татарстан стал домашней площадкой для проведения мероприятия и Казань уже считают уютным домом для всех лидеров XXI века.

Открытие конкурса прошло в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма города Казани.

Гостями мероприятия стали Георгий Болотов - руководитель отдела по работе с коллективными участниками и наставниками «Движения Первых»; Алексей Кузнецов - руководитель отдела по работе с участниками «Движения Первых»; Тимур Сулейманов - помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане и Ринат Садыков - министр по делам молодежи РТ.

«Для нас это больше, чем конкурс. Это момент встречи для тех людей, кто внутри детских организаций. Ведь это не просто интересное времяпровождение - это большая кузница кадров. Все участники прекрасно знают, что здесь все ставят командное и коллективное выше, чем личные желания. Сегодняшнее мероприятие - это история про ответственное лидерство» - рассказал помощник Раиса РТ.

Кроме того, по словам Тимура Сулейманова, он сам был участником конкурса в 2004 году и ребята из Республики Татарстан не раз побеждали в номинации «Лидеры года» и удостаивались гранд-при.

«Я изнутри знаю, какая там стоит атмосфера, но самое главное это то, какая связь устанавливается между наставниками и детьми» - отмечает Тимур Сулейманов.

Открытие конкурса началось с вынесения флагов и исполнения гимнов России и Республики Татарстан. С приветственным словом выступили Георгий Болотов и Ринат Садыков. Министр по делам молодёжи РТ отметил, что участники движения стремятся быть первооткрывателями и хотят быть лидерами во всем.

«Самое главное качество для лидера XXI века - это его ответственность. Ответственность за тех, кого он собрал вокруг себя, за свои действия и поступки» - поделился Георгий Болотов.

Кроме того, во время праздничного концерта был запущен флешмоб «100 дней до Всемирного конкурса в Сочи». Гости и участники мероприятия совместно с Ринатом Садыковым отправили «Привет из Татарстана» в будущее.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

В ближайшие дни участники лицом к лицу встретятся с медийными личностями, представителями общественной палаты и членами жюри.

Конкурсные задания будут проверять ребят на знания ораторского мастерства, креативности, коммуникации, организации и других навыков.

Кроме того, участники смогут продемонстрировать свой опыт работы в детских молодёжных объединениях.

«Лидер XXI века - это про талант и про готовность людей к тому, чтобы менять повседневность. Вы - это сила! Вы должны вдохновлять свои команды, знайте вы не одни!», - отметила в своей речи председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Впереди у ребят ещё много конкурсных дней, позитива и ярких эмоций. Мероприятие завершилось важными словами для каждого участника проекта: «Пришло ваше время. Время первых!».