«Вы – элита, мужественно выполняли задачи во все времена»: как отмечают День ВДВ в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Голубые береты, тельняшки и флаги заполнили сегодня утром парк Победы в Казани. Таким образом отмечают день Воздушно-десантных войск.

Сегодня десантники пришли с семьями и маленькими детьми, встретились с сослуживцами, пели гимны и песни, вспоминая тех, кто отдал свои жизни, защищая страну.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уже второй год подряд десантники Казани празднуют свой день в парке Победы. Ранее они собирались в парке Горького, но из-за реконструкции им пришлось изменить место встречи. Некоторые считают, что новая локация даже удобнее, так как здесь больше места.

Крылатые пехотинцы невероятно гордятся тем, что имели честь связать свою жизнь со службой в рядах ВДВ. Участник СВО Артем Дергсон служил в ЧВК, сегодня он пришел праздновать вместе с семьей. На груди Артема блестит множество медалей – две «За отвагу», «За взятие Бахмута» и множество других.

«Есть у нас отец - Василий Маргелов, спасибо ему за то, что он есть на этом свете, за то, что о нас много кто знает. Есть много других отважных, сильных войск, но небо наше, земля наша, вода тоже наша – все наше», – сказал он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Артем посетил торжество вместе со своей супругой и маленьким сыном – малыш еще не ходит самостоятельно, лежит в коляске, но на нем уже красуется голубой берет. Таким образом, с молоком матери, его приучают быть патриотом.

Артем Базаров тоже пришел с семьей – его сын одет в военную форму, как и многие дети его соратников. С ним рядом шумно обсуждала последние новости большая компания друзей-десантников.

«Мы встречаемся каждый год, чтобы увидеться, вспомнить былое – как мы проводили время в армии, прыгали с парашютом», – поделился мужчина. Он также добавил, что имеет опыт 29 прыжков.

Артем Базаров рассказал, что будет отмечать день Воздушно-десантных войск без алкоголя – поедет гулять в центр с флагами и музыкой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Евгений Скворцов проходил службу в армии с 1995 по 1997 годы. Когда его спросили, какие воспоминания остались от службы в Воздушно-десантных войсках, он смутился и рассмеялся.

«Хорошими друзьями запомнилась служба, мы до сих пор общаемся. Нас раскидало по всей стране, но мы все равно общаемся. Людей очень объединяют трудности, через которые они вместе проходят. Стараюсь каждый год отмечать», – поделился он.

Торжественный митинг открылся церемонией выноса знамени. После этого были исполнены государственные гимны. Первым слово предоставили председателю комитета Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» генерал-майору Александру Бородину.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня необычный день в России и в нашей республике – День Воздушно-десантных войск. Все служивые отмечают этот праздник. Это дата, которую отмечает весь российский народ. Наш уважаемый Герой Советского Союза Маркелов ставил задачи в годы Великой Отечественной войны, и сейчас крылатая пехота показывает пример», – сказал он.

Поздравить десантников пришли и представители других войск. От имени пограничников их поздравил председатель Содружества пограничников РТ Альберт Сулейманов.

«Крылатая пехота как во времена Великой Отечественной войны, так и сейчас выполняет специальные военные задачи, и вы являетесь элитой этих войск. Девиз “Никто кроме нас” вы подчеркиваете своим мужественными действиями во время СВО», – отметил он.

По традиции объявили минуту молчания, и две женщины, держащие в руках портреты военных, расплакались. В их руках были фотографии десантников, погибших на СВО.

«Это мой сын, Кирилл Кислов. Ему было 25 лет. Он получил тяжелое ранение в этом году 17 января, а 3 февраля погиб, не приходя в сознание. Он был мобилизован в сентябре 2022 года и с тех пор находился на СВО. Посмертно он получил орден Мужества. Каждый год он с сослуживцами ходил на построение в парк Горького, и мы не смогли остаться в стороне – это его праздник, поэтому мы здесь», – рассказала мать бойца Елена Шамарданова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Портрет мужа держала жительница Казани Елена Галиева.

«Это мой муж, Рустем Галиев. Он подписал контракт в январе этого года, а в марте при штурме поселка Работино был ранен и погиб на поле боя. У нас осталась дочь, ей 2,5 года. Так получилось, что по контракту он пошел в ВДВ и этот праздник стал бы для него первый. К сожалению, он увидит его уже только сверху», – поделилась женщина.

Поздравить десантников пришел и подполковник Тимур хазрат Ибрагимов. Он начал свою речь с молитвы.

«Здравия желаю, товарищи-сослуживцы! Передаю вам привет от Духовного управления Мусульман Татарстана. Муфтий Камиль Самигуллин со своей командой неделю назад был в Донецке и Луганске, оказывал гуманитарную помощь. Мы только что почтили минутой молчания память ушедших товарищей. Вспомнился мне Павел Кузьмич Клетне, который выполнил свой замыкающий 126-ой парашютный прыжок в Мензелинске. Хотелось бы, чтобы мы не забывали своих товарищей, а наши ряды крепли и умножались», – отметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Официальная часть мероприятия завершилась исполнением песни «Синева». Ее пели все присутствующие, включая детей, обнявшись за плечи и создавая эффект «волны». Эта песня является одной из красивых традиций крылатых пехотинцев. После этого все участники выстроились для возложения цветов к Вечному огню. Десантники преклонили колено и склонили головы, отдавая дань памяти своим погибшим товарищам. Мемориал быстро покрылся цветами.

Затем празднование переместилось к памятнику воинам-интернационалистам. Там прошла церемония награждения тех, кто проявил себя в общественной жизни Союза, помогает с гуманитарной миссией и участвует в воспитании молодежи.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Союза десантников по Татарстану Юрий Суворов отметил, что сейчас в республике числится порядка 35 тысяч представителей ВДВ.

«Мы занимаемся воспитанием молодого поколения, и отрадно видеть, когда наши воспитанники, пройдя все тропы мужества, после дембеля приходят праздновать с нами», – рассказал он.

Сегодня «голубые береты» будут отмечать до позднего вечера. Кто-то останется дома или отправится на дачу, а некоторые будут ездить по городу с флагами и кричать лозунг «Никто кроме нас». Один из десантников, Али Валеев, с семи утра начал марш-бросок длиной в 21 километр. Он делает это каждый год, подавая пример другим.