«Вы должны биться до конца!»: как Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед новым сезоном

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную ежегодную встречу с хоккейной командой «Ак Барс» в преддверии нового сезона КХЛ. Руководитель республики пожелал тренерскому штабу, игрокам и персоналу клуба успешного выступления. Что именно говорил Рустам Минниханов «Ак Барсу» – в материале «ТИ-Спорта».





Рустам Минниханов, не изменяя давним традициям, провел ежегодную встречу с хоккейной командой «Ак Барс»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Руководство клуба, Министерство спорта и я доверяем нынешнему тренерскому штабу»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, не изменяя давним традициям, провел ежегодную встречу с хоккейной командой «Ак Барс» в преддверии старта нового сезона КХЛ.

Минувший плей-офф сложился для казанцев не самым удачным образом. «Ак Барс» покинул Кубковую весну уже в апреле, уступив во втором раунде московскому «Динамо» (2-4). Учитывая, что главный хоккейный клуб Татарстана ставит из сезона в сезон только самые высокие задачи, Рустам Минниханов отметил, что результаты по итогам прошедшего плей-офф оставляли желать лучшего.

«Понятно, что прошлый сезон в плане результатов оказался не таким удачным, как мы ожидали. Тем не менее команда показывала зрелищный, яркий хоккей. Сейчас нам надо с вами жить не прошлым, а будущим», – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов выразил полную поддержку и доверие тренерскому штабу «Ак Барса» во главе с Анваром Гатиятулиным Фото: rais.tatarstan.ru

Немного пожурив вначале команду за результаты, Раис Республики Татарстан, однако, довольно быстро перевел разговор в позитивное русло. Рустам Минниханов выразил полную поддержку и доверие тренерскому штабу «Ак Барса» во главе с Анваром Гатиятулиным, а также отметил летнюю трансферную селекцию команды.

«Впереди новый сезон, в команде произошли некоторые кадровые изменения. Я уверен, что недавно пришедшие игроки усилили наш состав. Второй сезон команду будет вести наш уважаемый тренер Анвар Рафаилович Гатиятулин. Хочу заверить, что руководство клуба, министр спорта (Владимир Леонов, – прим. Т-и) и я доверяем тренерскому штабу, поддерживаем его. Анвар Рафаилович, мы не сомневаемся в вас и будем вместе двигаться вперед!» – заверил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что жители Республики Татарстан горячо любят и поддерживают «Ак Барс», искренне переживая за результаты клуба в каждом матче Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстанцы считают победы «Ак Барса» своими победами»

Предстоящий сезон обещает быть для «Ак Барса» крайне непростым как с точки зрения выступления в регулярном чемпионате, так и дальнейшей игры в плей-офф. Летнее межсезонье этого года в КХЛ наглядно продемонстрировало, как значительно усилились конкуренты казанцев по Восточной конференции. Солидные трансферные кампании провели челябинский «Трактор», омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург».

Обращаясь к команде, Рустам Минниханов подчеркнул, что жители Республики Татарстан горячо любят и поддерживают «Ак Барс», искренне переживая за результаты клуба в каждом матче.

«Мы понимаем, что успехи команды – это очень кропотливая работа. На мой взгляд, в команде созданы все необходимые условия для достижения высоких задач. Мы будем надеяться, что все у нас с вами сложится удачно. Главное – вы должны биться до конца. Даже если вы проигрываете, делайте это достойно. Вы опираетесь на ваши семьи, на друзей, болельщиков. Татарстанцы считают ваши победы своими победами. Поэтому, если что-то не получилось, значит, это наша общая неудача. Желаю вам захватывающей игры, ярких моментов и блестящих побед. Вы – наша любимая команда, мы вместе с вами. В добрый путь, алга!» – подытожил Рустам Минниханов.

Анвар Гатиятулин сердечно поблагодарил Раиса республики Татарстан за оказанное доверие Фото: rais.tatarstan.ru

Гатиятулин поблагодарил за поддержку, а капитан «Ак Барса» Марченко вручил Минниханову шарф с символикой команды

После напутственных слов Рустама Минниханова главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сердечно поблагодарил Раиса Республики Татарстан за оказанное доверие. Для наставника казанского клуба этот сезон в КХЛ решающий – в 2026 году у специалиста истекает действующее соглашение с командой. И именно этот сезон определит дальнейшее пребывание Анвара Гатиятулина на посту главного тренера «Ак Барса».

«Рустам Нургалиевич, спасибо большое вам за поддержку и внимание. За условия, которые созданы в клубе. План подготовки на новый сезон у нас выполнен, костяк команды сохранен, кроме того, мы точечно усилились. Сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков. Каждый игрок понимает, какой большой клуб он представляет. Ждем вас обязательно на хоккее», – сказал Анвар Гатиятулин.

В завершение встречи с Раисом Татарстана капитан «Ак Барса» Алексей Марченко вручил Рустаму Минниханову памятный подарок – шарф с символикой клуба. После этого Рустам Минниханов пошутил, что теперь у него есть полный комплект атрибутики «Ак Барса» и в скором времени на хоккей он точно заглянет.