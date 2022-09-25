«Вы дали им путевку в жизнь»: в Казани прошел форум приемных семей Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В детском центре «Экият» сегодня стартовал VII Республиканский форум приемных семей Татарстана. Площадка дала возможность родителям, представителям органов опеки и детских домов обменяться уникальным опытом воспитания приемных детей. Также форум стал платформой обсуждения насущных проблем, в том числе перспектив развития института замещающей семьи в Татарстане.

«Форум приемный семей – это очень важный момент: каждый ребенок должен иметь семью. Каждый ребенок должен иметь хороших родителей – маму и папу. В рамках форума вы обмениваетесь лучшим опытом и лучшими практиками. Мы всегда готовы сотрудничать и помогать вам, ведь нет ничего лучше, чем видеть счастливого ребенка», – отметила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

На сегодняшний день особенно важно не допустить вторичного сиротства в Татарстане, подчеркнула она. Так, до пандемии ситуация была действительно пугающей – именно тогда были зафиксированы рекордные показатели по возвращению детей обратно в детские дома и интернаты.

«Порой для своих детей не хватает терпения, особенно в переходный период. А семьи с приемными детьми по-настоящему восхищают, ведь ваш профессионализм, мастерство и старание помогают сделать так, чтобы ребенок, обретя семью, никогда ее больше не терял», – подчеркнула Асадуллина.

В работе форума приняли участие более 250 человек – активные приемные семьи из 43 районов Татарстана, представители органов государственной власти и руководители общественных организаций, работающих в сфере защиты интересов детей-сирот и сопровождения приемных семей.

«Нет ничего дороже семьи. Ни один благоустроенный респектабельный детский дом не сможет сделать ребенка счастливым так, как его сделают родители. И настоящие мама и папа не те, кто произвел ребенка на свет, а те, которые, прежде всего, этого ребенка воспитали, дали ему путевку в жизнь и с этой любовью сопровождают его на протяжении всего пути», – рассказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

В рамках форума также прошла церемония награждения тех, кто по велению сердца и души оказывает помощь детям, которые больше всего в ней нуждаются. Благодарственными письмами и подарками отметили приемных родителей Татарстана и активистов за вклад в развитие семейного устройства.

Кроме того, для участников мероприятия была подготовлена обширная программа: для родителей – образовательные лекции и дискуссии, для детей – мастер-классы по изготовлению браслетов, поделок из бумаги, созданию ярких презентаций и многое другое.

«Дети-сироты в большинстве своем страдают от педагогической запущенности, от последствий эмоциональной депривации, которая надолго сохраняется в психике ребенка. Травма, вызванная разделением с биологическими родителями, накладывает глубокий отпечаток на когнитивные и эмоциональные процессы детей. Это, свою очередь, влияет на привязанность к приемным родителям», – отметила в своем выступлении председатель региональной общественной организации приемных семей РТ «Мы вместе!» Светлана Елакова.

В Татарстане уделяют большое внимание социализации семей, взявших на себя ответственность за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во многих районах республики активно развиваются общественные движения, проводятся панельные дискуссии, заседания и форумы. Одним из инструментов адаптации приемных детей является верховая езда.

«Не секрет, что за спиной у приемных детей порой такой опыт, которого нет даже у взрослого. Именно этот „багаж“ создает сложности в адаптации и социализации детей. Общественные организации, понимая это, создают на своей базе особые программы, которые помогают детям преодолеть все возможные сложности для построения доверия к этому миру», – подчеркнула директор благотворительной общественной организации «Детям» Аделина Мингазова.

Благодаря активной работе органов исполнительной власти Татарстана, органов опеки и попечительства, населению, мерам социальной поддержки по итогам 2022 года около 468 детей, оставшихся без попечения родителей, переданы в семьи. Более того, 94% детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены семейными формами воспитания.

Несомненной изюминкой форума стала фотовыставка «ПапаМамаЕсть». Проект направлен на содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах Татарстана. Проект реализует Региональная общественная организация приемных семей РТ «Мы вместе!» при поддержке Министерства образования и науки Татарстана, Республиканского Центра усыновления, Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей в Казани.