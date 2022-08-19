«Вы чего назаключали?»: Путин обвинил главу ОСК Рахманова в убыточных сделках

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова за заключение убыточных контрактов. По его мнению, это нарушение финансовой дисциплины, которое «не соответствует интересам Родины».

«Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м?», – обратился Путин к Рахманову на совещании по судостроению.

В ответ Рахманов пояснил, что это связано с проблемой «головных заказов». «Когда мы начинаем строительство, практически не имеем до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будет состоять», – цитирует его РИА Новости. По словам главы ОСК, в случае сотрудничества с Минобороны РФ корпорация работает по ориентировочным ценам, а с частниками – идет в сторону заказчиков, «чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами».

«Посыпаю голову пеплом, но, мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», – добавил Рахманов.

«Алексей Львович, вы сказали, что сначала Родина, а потом – финансы. Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной и наоборот – нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины», – ответил Путин и призвал работать с заказчиками, своевременно разбираясь с финансами.