«Вы будете героями России»: в казанской «Чаше» 20 школьникам вручили паспорта

Паспорта 20 юным татарстанцам в торжественной обстановке вручили сегодня в Казанской Чаше. Мероприятие, организованное накануне Дня защитника Отечества, открыли гимны России и Татарстана.

«Паспорт – документ, с которым вы вступаете в новую жизнь. Вы уже становитесь полноправными гражданами нашей замечательной России. Этот документ дает вам определенные права, но и очень-очень много обязанностей», – сообщила молодым людям начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

Она отметила, что мероприятие проходит в Год воинской и трудовой доблести.

«Вы живете в такое непростое для нашей страны время. Мы бы хотели, чтобы вы все стали героями России. И вы будете героями, потому что у вас очень-очень много возможностей», – отметила Студеникина.

Она пожелала школьникам всегда оставаться честными и добропорядочными.

«Вы должны гордиться тем, что являетесь гражданами России», – сказала Студеникина.

Собравшихся в зале школьников и родителей поприветствовала начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

«С этого дня у вас начинается новая жизнь. Жизнь уже зрелого человека, с ответственностью и правами. Помните, что быть гражданином Российской Федерации – это не только права, но и ответственность: ответственность перед страной, перед обществом, перед родителями», – заметила Ахметова.

Она пожелала ученикам с гордостью нести значимый документ, совершать благие дела, чтобы гордились учителя и родители.

«Сегодня вместе с паспортом вы получите Конституцию Российской Федерации – основной документ нашей страны. Изучайте его, знайте свои права, обязанности, ответственность и будьте достойными гражданами нашей страны. Храните славные традиции наших народов», – сказала Ахметова.

Семиклассница Дарина Гильфанова из 125-й гимназии Казани сообщила «Татар-информу», что получение паспорта для нее – важное событие в жизни.

«Можно помогать стране, участвовать в волонтерских акциях. К примеру, помогать природе, животным», – рассказала Гильфанова.

Оказывается, школьница в будущем хочет стать медиком. А пока она вместе с мамой и бабушкой участвует в сборах гуманитарной помощи для участников СВО. Семья вяжет игрушечных чебурашек, чтобы морально поддержать на передовой наших защитников.