«Вы – бренд республики»: Александр Тыгин поздравил «Татар-информ» с юбилеем

Александр Тыгин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана, главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем.

Он отметил, что ежедневно читает публикации агентства и считает его достоверным источником информации. По словам Тыгина, за три с половиной десятилетия «Татар-информ» стал настоящим брендом республики.

«Мне нравится, что вы вникаете в суть проблемы, задаете острые и интересные вопросы. Публикации на актуальные темы и достоверные. Заметил, что ваши статьи расходятся по другим СМИ. Вас цитируют. Потому что вы профессионалы, серьезно относитесь к подготовке материалов», – сказал он.

Александр Тыгин также пожелал коллективу редакции новых творческих успехов, вдохновения и крепкого здоровья.