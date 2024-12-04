Входящие в СИБУР татарстанские предприятия работают преимущественно на внутренний рынок

Входящие в СИБУР татарстанские нефтехимические предприятия «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» в основном работают на внутренний рынок, заявил генеральный директор компании Михаил Карисалов. Всего на российский рынок приходится более 75% продаж СИБУРа, подчеркнул гендиректор компании.

Карисалов привел оценки экспертов, которые прогнозируют к 2028 году рост потребления базовых полимеров в России на 35–40%, до 6 млн тонн. К тому времени будут запущены Амурский ГХК, комплекс дегидрирования пропана и производства полипропилена на "Запсибнефтехиме", заработает в полную силу этиленовый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме».