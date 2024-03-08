Входная дверь и соленые грибы: казанки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

Жительницы Казани вспомнили, какие необычные подарки им дарили на 8 Марта. Результатами опроса поделился сервис SuperJob.

Исследование показало, что жительницы города часто относят к необычным вполне традиционные варианты. Так, для 12% оказались сюрпризом цветы. Причиной стала уникальность видов, к примеру «цветущая опунция», либо количество — 101 роза. Второе место по частоте упоминаний заняли домашние питомцы (6%): кошки, собаки и попугаи. На процент меньше набрали путешествия и кухонная утварь, по 3% — игрушки, сладости, деньги, мастер-классы, билеты на культурные мероприятия и сертификаты. По 1% опрошенных назвали необычными подарками одежду и обувь, спортинвентарь или даже предложение руки и сердца.

«Среди других необычных подарков на 8 Марта женщины называли варенье, солености (в том числе грибы – прим. Т-и), сертификаты в spa, живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, стихи, фотосессию, набор шахмат», — перечислили аналитики.

В то же время 4 из 10 женщин признались, что не получали на праздник того, что можно было бы считать «необычным».