«Входит в каждый дом»: Минниханов поздравил журналистов с 15-летием АО «Татмедиа»

Сегодня АО «Татмедиа» – это крупнейшая в Татарстане региональная медиакомпания. Сотни районных и городских печатных изданий, более двух десятков телеканалов, а также радио и интернет-площадки – все это делает «Татмедиа» огромным информационным ресурсом. На это обратил внимание Президент Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении сотрудникам медиахолдинга.

«Совокупный тираж печатных газет и журналов АО „Татмедиа“ в 2022 году составляет почти 450 тыс. экземпляров. Без преувеличения можно сказать, что „Татмедиа“ в республике входит в каждый дом!

Конечно же, это накладывает на сотрудников АО „Татмедиа“ и серьезную ответственность. В нынешних непростых условиях особенно важно доносить до людей только проверенную информацию, работать грамотно и профессионально. А главное — уметь нетривиально мыслить и никогда не успокаиваться на достигнутом.

Да, изменилась форма подачи новостей — на первое место вышли интернет и социальные сети. Но главное осталось неизменным — информация должна быть подана вовремя!

Уверен, что к следующей своей „круглой“ дате творческий коллектив АО „Татмедиа“ подойдет с новыми свершениями, сумеет завоевать внимание и доверие еще большей читательской и зрительской аудитории.

Мне особенно приятно, что наряду с внедрением самых современных технологий и модных тенденций вы бережно сохраняете татарстанские печатные бренды. В нашей республике с ее межнациональным и межконфессиональным разнообразием это очень востребовано.

Сейчас, спустя 15 лет после создания нашего влиятельного медиаресурса, мы с уверенностью можем сказать, что решение было правильным! Спасибо за работу!» — говорится в тексте поздравления.