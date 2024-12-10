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ВВС Израиля атаковали более 250 целей в Сирии
ВВС Израиля атаковали более 250 военных целей на территории Сирии после того, как в арабской республике произошла смена власти.
Как сообщает ТАСС, это одна из масштабных наступательных операций в истории израильских ВВС.
Целями ударов стали десятки истребителей сирийских военно-воздушных сил, десятки зенитных ракетных систем, объекты для производства и хранения вооружений, запасы ракет класса земля – земля.
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