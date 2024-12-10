ВВС Израиля атаковали более 250 целей в Сирии

ВВС Израиля атаковали более 250 военных целей на территории Сирии после того, как в арабской республике произошла смена власти.

Как сообщает ТАСС, это одна из масштабных наступательных операций в истории израильских ВВС.

Целями ударов стали десятки истребителей сирийских военно-воздушных сил, десятки зенитных ракетных систем, объекты для производства и хранения вооружений, запасы ракет класса земля – земля.