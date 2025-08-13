ВВП России в июне вырос на 1,1% в годовом выражении

Согласно обзору Минэкономразвития РФ «О текущей ситуации в российской экономике», в июне 2025 года ВВП страны вырос на 1,1% в годовом выражении, что выше показателя мая, составившего 0,8%. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам первого полугодия рост экономики достиг 1,2%. В документе уточняется, что оценка майских данных была пересмотрена: ранее она составляла 1,2%, но была скорректирована до 0,8%.

Росстат ранее сообщил, что во втором квартале рост экономики замедлился до 1,1% в годовом выражении после 1,4% в первом квартале. В Минэкономразвития пояснили, что жесткие денежно-кредитные условия во втором квартале привели к дальнейшему охлаждению экономики.

Основной фактор замедления – снижение темпов внутреннего спроса, что способствовало замедлению инфляции с мартовских пиков в 10,3% до 8,55% на 11 августа.