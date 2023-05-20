ВВП на душу населения в России превысил 15 тыс. долларов и подошел к рекорду 2013 года

По итогам 2022 года ВВП на душу населения в России составил $15,44 тысяч, увеличившись на 22,3% или $2,82 тыс. Этот показатель приблизился к рекордным уровням 2013 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных Международного валютного фонда.

Увеличивался ВВП в прошлом году в 74 из сотни исследуемых стран. Наибольший рост зафиксирован в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%). В 25 странах показатель снизился, наиболее заметное его падение зафиксировали в Японии (на 15,2%), Швеции (8,6%) и Корее (7,9%).

На этой неделе Еврокомиссия улучшила прогноз по снижению ВВП России в 2023 году – ожидается, что снижение составит 0,9% вместо прогнозируемых ранее 2,3%. При этом в России ожидают роста ВВП России на 2,8%, правда только в 2026 году.