Поставки российских товаров в Турцию упали до рекордно низкого уровня

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За июнь импорт в Турцию из России составил $2,91 млрд, что стало самым маленьким показателем с октября 2021 года. Кроме того, за полгода в страну было ввезено на 10,8% меньше российских товаров, чем за этот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.

По данным экспертов, в первый месяц лета ввоз российских товаров в страну сократился на 36% по сравнению с маем. В частности, на 20% в денежном выражении сократился объем закупок российских энергоносителей. Напомним, они составляют более 60% от всех ввозимых из России товаров.

Отмечается, что Китай в июне обошел Россию как крупнейший поставщик для Турции. Но сейчас Москва все еще занимает первое место по доле импорта за последние шесть месяцев (13,4%), а КНР с небольшим отрывом находится на втором месте (12%).