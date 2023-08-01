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Поставки российских товаров в Турцию упали до рекордно низкого уровня
За июнь импорт в Турцию из России составил $2,91 млрд, что стало самым маленьким показателем с октября 2021 года. Кроме того, за полгода в страну было ввезено на 10,8% меньше российских товаров, чем за этот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.
По данным экспертов, в первый месяц лета ввоз российских товаров в страну сократился на 36% по сравнению с маем. В частности, на 20% в денежном выражении сократился объем закупок российских энергоносителей. Напомним, они составляют более 60% от всех ввозимых из России товаров.
Отмечается, что Китай в июне обошел Россию как крупнейший поставщик для Турции. Но сейчас Москва все еще занимает первое место по доле импорта за последние шесть месяцев (13,4%), а КНР с небольшим отрывом находится на втором месте (12%).
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