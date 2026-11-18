Новые требования к сертификации автомобилей могут увеличить стоимость ввоза праворульных машин из Японии примерно на 100 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Предлагаемые изменения предусматривают обязательную видеофиксацию въезда автомобилей на территорию испытательных лабораторий. Трансляции должны будут размещаться на сайтах организаций. Кроме того, для ряда процедур потребуют фотосъемку: проверки тормозной системы, уровня шума и выхлопа, световых приборов и рулевого управления. Испытания спидометров предлагается проводить только в специально оборудованных закрытых помещениях.

«Самый сильный удар придется по Дальнему Востоку: лишние 100 тыс. рублей при ввозе праворульного «японца» ценой около миллиона будут очень чувствительными», – отметил Шапарин.

По оценке НАС, строительство крытого отапливаемого полигона обойдется примерно в 100 млн рублей. Подобные площадки есть только у четырех-пяти из 119 испытательных лабораторий. Дополнительные затраты могут включить в стоимость услуг по сертификации, что приведет к удорожанию автомобилей для покупателей.

Национальный автомобильный союз уже обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на требование об обязательном строительстве таких площадок.

При этом Шапарин поддержал введение видеонаблюдения, которое позволит выявлять фиктивные проверки. Однако обязательное проведение испытаний спидометров в закрытых помещениях он считает избыточным, поскольку их исправность можно проверить другими способами.