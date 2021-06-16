Ввод временного моста через Степной Зай в Альметьевском районе РТ сдвинут наконец июля

Ввод временного моста через Степной Зай на участке автодороги регионального значения Альметьевск — Азнакаево сдвинут на конец июля. Ранее планировалось, что мост будет готов 15 июня. Причины задержки строительства озвучил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Instagram.

«Стройка не такая простая, как многим могло показаться. В начале мы тоже думали, что все будет очень просто, однако возникло много сложностей и затруднений», — отметил глава района.

Нагуманов подробно остановился на этапах строительства временного моста. В частности, он заметил, что мост возводится на два года и, соответственно, должен перенести два весенних паводка.

«Строительство даже временного моста — это не самая простая задача. Это не просто кинуть два бревна и посередине палки. Мост — это серьезное техническое сооружение, которое должно отвечать всем требованиям безопасности. В этой связи без проекта, без соблюдения всех норм и требований строить его невозможно», — отметил глава муниципалитета.

На месте работает тяжелая техника, в том числе 13 единиц «КАМАЗов», катки, бульдозеры. По правому берегу реки ведется отсыпка временной дороги, для этой цели завезено 5,5 тыс. кубов грунта. На левом — рабочие очистили лес от мусора и скоро начнут снимать плодородный слой, готовы сваи длиной 14 метров. Однако много времени может занять согласование, связанное с вырубкой зеленых насаждений. Также небыстрым процессом является монтаж 200 блоков фундамента для моста и отсыпка временных дорог к мосту.

Замруководителя исполкома Альметьевского района по строительству Денис Косарев сообщил, что, по оптимистичным прогнозам, работы по строительству завершатся к 20 июля, а пессимистичный может отодвинуть дату открытия на 1 августа.

На данный момент объезд осуществляется по дорогам через Тайсуганово и Азнакаево, установлены соответствующие указатели.