«Проблема стала глобальной»: в Казани предлагают оплачивать вывоз снега из дворов

Оплачивать вывоз снега из дворов предложил директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов. По его мнению, это позволит поддерживать дворы и парковочные места в них в нормальном состоянии. Вывоз снега на сегодня в обязанности коммунальщиков не входит, однако собственники по своему желанию могут эту услугу оплатить, заявил он на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Нужно, чтобы собственник понял, что такой строчки, как „вывоз снега“ нет в платежках. Есть строчка „уборка придомовой территории“, в которую входит сгребание снега, механизированная уборка снега, посыпка соляной смесью, расходы на заработную плату дворника и на необходимые для этих работ перчатки, лопату», — сказал он.

По его словам, вывоз снега на снегоплавильный завод с учетом услуг фронтального погрузчика стоит примерно 10 тыс. рублей.

Спикер напомнил, что ранее власти Казани и Татарстана предложили ввести дополнительную оплату по вывозу снега, чтобы его убирали. Принять такое решение собственники должны сами на общем собрании. Предполагается, что жители должны самостоятельно определить места складирования снега на придомовых территориях, однако в Казани есть совсем небольшие дворы, где негде складировать снег, а денег на его вывоз у жилищных организаций не хватает, пояснил Романов.

Причем практика взимания дополнительной платы за вывоз снега уже не новая, добавил спикер. «Люди и раньше на пять месяцев определяли порядок вывоза снега, это не новое предложение. Сейчас эта проблема стала глобальной, потому что многие жалуются, что им негде парковать машины», — отметил он, подчеркнув, что все-таки эту услугу жители могут оплатить только по своему выбору.

«Вопрос в том, что никто не должен эту сумму навязывать. К примеру, жители не голосовали, а у них в счет-фактуре появилась такая строка. Это уже уголовное дело, управляющие компании должны ответственнее подходить к этому», — подчеркнул он.

Управляющие компании по закону в течение шести часов после завершения выпадения снега «должны что-то с ним сделать: почистить, убрать в палисадники, на зеленую зону или в места складирования», напомнил спикер. После этого снег должен быть вывезен с придомовой территории.

При этом Романов заметил, что сами жильцы не всегда выходят по просьбе УК и ТСЖ, чтобы убрать на время уборки снега припаркованные машины, что сильно затрудняет работу коммунальных служб.