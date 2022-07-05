Ввести ответственность за неуважение к госсимволам регионов России предлагает Госсовет РТ

Законодательную инициативу о ведении ответственности за неуважения к госсимволам субъектов Российской Федерации обсудили сегодня на заседании Комитета по законности и правопорядку Государственного Совета Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Речь идет о внесении в Государственную Думу РФ предложений по поправкам к статье 20.1 КоАП РФ и статьям 106 и 151-1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Как отметили члены профильного комитета, в настоящее время регионы не могут устанавливать административную ответственность за правонарушения, касающиеся проявления неуважения к государственным символам субъектов РФ, в случае их совершения в сети «Интернет» гражданином, зарегистрированным в другом регионе, поскольку прямое действие на всей территории России имеют лишь федеральные законы. Федеральное законодательство предусматривает ответственность за распространение информации, выражающей неуважение только в отношении официальных государственных символов Российской Федерации.

«Ранее законодательно прописывалось наказание за проявление неуважения к государственным символам Российской Федерации и республик в ее составе. Время показывает востребованность возврата данной правовой нормы», — прокомментировал ситуацию председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

Как отметил заместитель председателя комитета Александр Чубаров, разработанным проектом федерального закона предлагается дополнить часть 3 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях указанием на официальные государственные символы субъектов Российской Федерации. Документ получил положительное заключение Совета законодателей России и будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета.

Аналогичные изменения предлагается внести в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», дополнив соответствующие статьи положением о государственных символах субъектов РФ.

В Государственном Совете продолжается традиционная практика отчетов профильных комитетов о проделанной законотворческой работе и рассмотренных контрольных вопросах в течение созыва. Комитет по законности и правопорядку стал первым комитетом, отчитывающимся о проделанной с начала шестого созыва работе. Сегодня отчет о работе Комитета по законности и правопорядку с сентября 2019 года по июль 2022 года был представлен на заседании комитета, позднее в июле его рассмотрят на заседании парламента.

За отчетный период комитет рассмотрел 290 вопросов, принял 263 постановления и 27 заключений. Рассмотрено 36 законопроектов, все они стали законами Республики Татарстан.