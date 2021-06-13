Введение базового безусловного дохода поддерживает 41% жителей Казани

Введение в России базового безусловного дохода поддерживает 41% жителей Казани, при этом ежемесячная желаемая выплата составляет 26600 рублей. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что инициативу депутатов о введении в России безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства — поддерживает каждый второй россиянин, сумму выплаты они оценивают в 30,1 тысячи рублей.

Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства — в Красноярске (35600 рублей на человека в месяц) и Москве (35000 рублей). Низкие ожидания по величине базового безусловного дохода — в Ростове-на-Дону (26500 рублей) и Казани (26600 рублей).

Согласно опросу жителей городов-миллионников, меньше всего сторонников введения базового безусловного дохода — в Перми (40%) и Казани (41%), а наиболее часто инициативу поддерживают в в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%).

В опросе, который проводился с 25 мая по 1 июня 2021 года, приняли участие 1600 представители экономически активного населения из всех округов страны старше 18 лет.