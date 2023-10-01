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«ВВА-Подмосковье» стала обладателем Кубка России по регби-7 среди женских команд
В Казани завершился второй игровой день Кубка России по регби-7 среди женских команд. Напомним, за победу борлись шесть команд, в том числе сборная Татарстана.
Соревнования проводятся с 2020 года, а Казань принимала их во второй раз.
Так, сборная Татарстана вышла на стадион «Тулпар» в 13.20 в матче против «Енисей-СТМ» из Красноярского края и проиграла со счетом 0:34. Во второй игре, которая состоялась в 15:00, команда хозяев уступила «Кубани» – 7:15.
В свою очередь, победителем турнира и, соответственно, обладателем Кубка России по регби-7 среди женских команд стала команда «ВВА-Подмосковье». Во второй день турнира регбистки из Монино обыграли «Кубань» (31:0) и «Аргат» (38:0), тем самым прервав гегемонию ЦСКА.
Напомним, в турнире принимали участие 6 команд: ЦСКА (Москва), Енисей-СТМ (Красноярский край), ВВА-Подмосковье (Московская область), Кубань (Краснодарский край), Аргат (Краснодарский край) и Сборная Республики Татарстан.
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