Вузы в Татарстане начислят дополнительные баллы к ЕГЭ выпускникам Центра «ВОИН»

В Татарстане два вуза начислят выпускникам Центра «ВОИН» дополнительные баллы при поступлении. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе центра.

Так, КФУ начислит пять баллов, а Набережночелнинский государственный педагогический университет – три.

Дополнительные баллы начисляют 32 вуза в 13 российских регионах. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий прохождение образовательной программы.

Фото: Пресс-служба Центра «ВОИН»

«Курсанты, прошедшие подготовку в Центре "ВОИН", не только приобретают необходимые военно-прикладные навыки – учатся управлять дронами, спасать жизни при помощи приемов тактической медицины и так далее, но и получают новые возможности для построения карьеры и дальнейшего обучения. Считаю, что это самый настоящий социальный лифт для тех, кто освоил наши программы. Приятно, что в списке высших учебных заведений, которые предоставляют дополнительные баллы нашим выпускникам, есть и Дальневосточный федеральный университет, где в 2026 году появится филиал Центра "ВОИН", а также Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Уверен, этот список будет только расти», – рассказал председатель правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.

Кроме ДВФУ, который добавляет до 10 баллов, и РУДН (3 балла), бонусы также предоставляются в разных регионах:

Камчатка (2 вуза, 10 баллов);

Мурманск (1 вуз, 10 баллов);

Бурятия (4 вуза, 5 баллов);

Белгородская область (6 вузов, до 5 баллов);

ДНР (4 вуза, до 5 баллов);

Якутия (3 вуза, до 5 баллов);

Сахалин (1 вуз, 5 баллов);

Калмыкия (1 вуз, 5 баллов);

Чувашия (3 вуза, 3 балла);

Свердловская область (3 вуза, до 2 баллов).

Центр «ВОИН» создан по поручению Президента РФ 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе с охватом всех федеральных округов и исторических территорий.

Центром на базе школ, техникумов и колледжей, вузов во внеурочное время реализуется более 35 собственных уникальных образовательных программ по направлениям подготовки: первая помощь и тактическая медицина, огневая, тактическая, инженерная подготовка, применение беспилотных систем, организации связи, выживание и разведка.

С начала работы обучение в Центре прошло свыше 112 тыс. курсантов, в том числе более 58 тыс. в 2025 году в обучении курсантов задействовано около 400 инструкторов, в том числе Федерации боевого снайпинга России.