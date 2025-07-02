Вузы Татарстана выиграли почти 37 млн рублей на конкурсе «Росмолодежь.Гранты»

Высшие учебные заведения Татарстана смогли выиграть 36 986 941 рубль на реализацию программ развития молодежной политики в ходе Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования «Росмолодежь.Гранты». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи является частью платформы «Россия – страна возможностей», он реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». По итогам 2024 года РТ вошла в топ-5 регионов по объему средств, привлеченных в рамках конкурсов «Росмолодежь.Гранты».

«Реализация таких проектов является важным шагом к улучшению качества образования и профессиональной подготовки молодежи. Мы видим, как наша молодежь активно вовлечена в развитие региона, и это направление будет только развиваться», – заметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Министерство продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие личности, карьерных возможностей и социальной активности молодых людей. Наша молодежная организация «Татарстан – территория возможностей» ведет ежедневную работу как с физлицами, так и с учебными заведениями и помогает правильно оформить заявку на грант и дальше сопровождает во время реализации. Этот процесс тоже влияет на наши количественные и качественные показатели», – добавил он.

Татарстанские вузы вошли в топ-5 по количеству заявок на конкурс. По итогам оценки экспертов два вуза республики, КНИТУ-КХТИ и КГЭУ, выиграли 36,9 млн рублей на реализацию 19 инициатив в рамках программ развития молодежной политики.

Казанский государственный энергетический университет получил 22,3 млн рублей на реализацию программы развития личности конкурентоспособного специалиста «Энергия успеха». В программу включены: Республиканская школа социального проектирования «Грантовик РТ», окружной студенческий форум органов студенческого самоуправления «Алга-вперед», Всероссийский конкурс научных работ имени Н. И. Лобачевского 2.0, республиканская образовательная программа для волонтеров «Энергия добра», республиканский студенческий бал «ПроКультуру», окружной слет работающей молодежи «Создавай возможности», республиканский семейный интеллектуальный фестиваль «Энергия семьи» и республиканский студенческий медиафестиваль «Татаргет».

В свою очередь Казанский национальный исследовательский технологический университет выиграл 14,6 млн рублей на реализацию программы «Студенческая перезагрузка». В этом случае речь идет о таких инициативах, как окружной слет производственного направления «Профтема», форум просветительских практик «Научись помнить», акселератор студенческих инициатив «Создаю возможности», форум студенческих советов общежитий ПФО «Общага», экологический турнир «Студенческий кубок чистоты», образовательный конкурс «Шаги к семье», программа развития студенческого самоуправления #Создаю, Выездная школа творческого актива для сценаристов и режиссеров, школа туризма – карьерный слет «Эшлибез» и развитие молодежного научного предпринимательства «Техно-стартап».