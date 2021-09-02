Вузы Татарстана претендуют на создание молодежных научных лабораторий

Казанский федеральный университет, КНИТУ-КХТИ, КГЭУ, КНИТУ-КАИ и Казанский научный центр РАН участвуют в федеральном конкурсе на создание молодежных научных лабораторий.

В общей сложности по стране планируется создать более 100 подобных центров, где начинающие исследователи получат широкие возможности для своих изысканий по признанным приоритетными направлениям научно-технологического развития.

Лаборатории создаются в регионах, где работают научно-образовательные центры мирового уровня. В Татарстане такой центр был создан Указом Президента РТ в феврале прошлого года — это консорциум из 11 ведущих вузов и научных организаций и 14 предприятий промышленности.

В числе критериев отбора участников — количество переданных в производство научных разработок, число иностранных и инорегиональных студентов, доля молодых ученых в общей численности исследователей, а также наличие в регионе инструментов развития — это ТОСЭРы, ОЭЗ, индустриальные и технопарки, инновационные научно-технологические центры.

Итоги конкурса должны быть подведены до конца сентября. Ранее руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила создать единую научную платформу для молодых представителей научного сообщества.

«Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или пользоваться их инфраструктурой. Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей», — цитировала слова Шмелевой пресс-служба ОНФ.

Создание молодежных научных лабораторий предусмотрено национальным проектом «Наука и университеты», который реализуется в России начиная с 2021 года. Как и другие нацпроекты, он инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.