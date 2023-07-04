Вузы Татарстана получили более 21 тыс. бюджетных мест

Вузам Татарстана на 2023-2024 учебный год выделены 21 102 бюджетных места на бакалавриат, специалитет и магистратуру. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Бюджетные места выделяются вузам Министерством науки и высшего образования России по результатам конкурсного отбора. В целом объем контрольных цифр приема сохранен на уровне прошлого года», – сказал глава Минобрнауки.

Около 70% от общего числа бюджетных мест приходится на три вуза – Казанский федеральный университет – 7324, Казанский национальный исследовательский технологический университет – 4224, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ – 2437, отметил министр.

По словам Хадиуллина, самое большое количество бюджетных мест выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику. Это такие направления, как «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Электро- и теплоэнергетика», «Химические технологии», «Машиностроение», «Физическая культура» и «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». «Такое распределение по направлениям подготовки также в целом идентично с прошлым учебным годом», – уточнил он.

Глава Минобрнауки добавил, что за последний год увеличены контрольные цифры приема как на инженерно-технические, так и естественнонаучные, гуманитарные направления. Например, на «Ядерную энергетику», «Историю и археологию», «Философию», «Средства массовой информации», «Фармацию», «Архитектуру».

Снижение количества бюджетных мест в этом году произошло в основном на гуманитарные направления – «Социология», «Востоковедение», «Изобразительные виды искусств».

В Татарстане прием абитуриентов ведут 45 вузов, в том числе 28 государственных.