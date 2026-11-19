Российские вузы смогут подтверждать личность студентов на онлайн-занятиях и экзаменах через «Госуслуги», биометрию или мессенджер МАКС с 20 ноября. Новые способы проверки будут доступны при наличии технической возможности у учебного заведения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов.

По его словам, студенты смогут подтвердить личность с помощью данных паспорта или студенческого билета, предъявленных через МАКС. Это должно упростить дистанционное обучение и сократить количество формальностей.

Хамитов также напомнил, что студенты, ординаторы и аспиранты уже могут использовать электронный студенческий билет в МАКСе. Его можно предъявлять в виде QR-кода через раздел «Цифровой ID» для прохода в учебные корпуса, получения скидок и льгот. Электронный документ действует наравне с бумажным, но пользоваться им необязательно.

При этом не все турникеты и кассы поддерживают считывание QR-кодов, поэтому в некоторых случаях студентам может понадобиться бумажный билет. По мнению депутата, цифровизация образования должна прежде всего экономить время студентов и преподавателей, сокращать бюрократию и упрощать учебный процесс.