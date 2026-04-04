Вузы России изменили правила приема абитуриентов в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов на 2026 год. Изменения связаны с обновлением законодательства об образовании и анализом предыдущей приемной кампании, сообщили РИА Новости представители вузов.

В ряде учебных заведений пересмотрен перечень вступительных экзаменов. Так, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для поступления на инженерные специальности. В гуманитарных вузах появилась возможность учитывать ЕГЭ по истории наравне с обществознанием, при этом абитуриенты смогут самостоятельно выбрать один из предметов.

Изменился и порядок подачи документов. В МИФИ и РУДН уточнили, что заявления больше не принимаются через внутренние электронные системы университетов – подать их можно через портал «Госуслуги», а также лично или по почте.

В РГСУ сообщили о введении так называемого «дня тишины». «Введен запрет на отзыв согласия на зачисление в день издания приказа о приеме. Этот новый пункт направлен на минимизацию случаев манипулирования результатами конкурса и повышения прозрачности зачислений», – отметили в вузе.

Также пересмотрены правила учета индивидуальных достижений. В МФТИ сократили перечень олимпиад и ужесточили условия поступления без экзаменов. «Ключевое изменение – фактическое исключение призеров РСОШ из категории поступающих без экзаменов: право БВИ теперь сохраняется только за победителями», – подчеркнули в институте.

В то же время РГГУ расширил возможности для абитуриентов: теперь можно получить баллы за дополнительное образование в сфере искусства, физической культуры и спорта.

Среди других нововведений – уточнение целевого набора. В МПГУ пояснили, что целевые места теперь закрепляются за конкретным заказчиком. «Такое изменение является очередным шагом по повышению прозрачности и привлекательности целевого обучения», – добавили в НИУ ВШЭ.

Кроме того, в ряде вузов введены ограничения на количество платных мест по популярным направлениям, включая экономику, менеджмент, юриспруденцию и журналистику. В РЭУ имени Плеханова отметили, что это позволит привлечь абитуриентов к приоритетным для экономики специальностям.